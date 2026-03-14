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El gesto de Briatore con Colapinto tras su clasificación en China

El directivo de Alpine, Flavio Briatore, esperó al piloto argentino en el box para felicitarlo por su rendimiento en la clasificación del Gran Premio de China.

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 10:30hs
El gesto de Briatore con Colapinto tras su clasificación en China

El argentino Franco Colapinto protagonizó un momento destacado en la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1, donde recibió el reconocimiento del experimentado dirigente Flavio Briatore. Tras completar una sólida sesión con el equipo Alpine F1 Team, el directivo lo esperó en el box para saludarlo y felicitarlo por su actuación, un gesto que reflejó el respaldo interno hacia el piloto argentino.

Franco Colapinto mostró una mejora en la clasificación del GP de China

La actuación de Colapinto en la jornada clasificatoria dejó señales positivas. El piloto nacido en Pilar logró superar el primer corte clasificatorio con un registro de 1m33s634, ubicándose en el décimo lugar de ese tramo de la sesión.

En la segunda fase de la clasificación quedó muy cerca de avanzar a la Q3, ya que terminó a apenas cinco milésimas de ingresar al último segmento. Finalmente partirá desde el 12º puesto en la carrera principal que se disputará el domingo por la madrugada en horario argentino. El resultado adquiere mayor valor si se compara con su desempeño en la carrera sprint, donde había largado desde la 16ª posición y logró avanzar hasta el 14º lugar, una evolución que evidenció mejoras en el rendimiento del monoplaza.

El reconocimiento de Flavio Briatore en el box de Alpine

Tras finalizar la clasificación, Flavio Briatore aguardó al piloto argentino en el box de Alpine. Cuando Colapinto regresó, el dirigente lo recibió con aplausos, un apretón de manos y un abrazo, en una escena que reflejó satisfacción por el progreso mostrado durante el fin de semana.

El gesto también buscó motivar al piloto argentino de cara a la carrera principal, que marcará la segunda competencia de la temporada en la Fórmula 1. Dentro del equipo consideran que el piloto argentino viene mostrando una evolución constante en su adaptación a la categoría y que su rendimiento en clasificación fue una señal alentadora para el resto del fin de semana.

Colapinto superó a su compañero y quedó a un paso de la Q3

Uno de los datos más destacados de la jornada fue que Colapinto terminó por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, durante el primer corte clasificatorio. El argentino logró una diferencia de aproximadamente una décima y media, mientras que en la segunda tanda quedó a solo tres décimas del francés y muy cerca del último piloto que logró avanzar a la Q3, Isack Hadjar. Ese rendimiento refuerza la percepción de crecimiento del piloto dentro del equipo, especialmente en un circuito exigente como el del Gran Premio chino.

La autocrítica de Colapinto tras la clasificación

A pesar del reconocimiento recibido en el box, el piloto argentino mostró autocrítica y ambición al analizar su actuación. Tras bajarse del monoplaza, Colapinto admitió que la cercanía con el corte clasificatorio le dejó un sabor amargo: explicó que quedar afuera por tan poco genera frustración, aunque también destacó que el equipo logró identificar problemas técnicos y que todavía hay margen de mejora para el resto del fin de semana.

Con una posición de largada favorable respecto al sprint y señales de crecimiento en el rendimiento del auto, el piloto argentino afrontará la carrera con el objetivo de seguir sumando experiencia y avanzar posiciones en la pista.

Flavio Briatore Franco Colapinto Gran Premio de China Alpine Fórmula 1
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