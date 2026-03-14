Villa Dora se quedó con la gloria ante Instituto en Córdoba

En un partido picante válido por el noveno weekend de la Liga Argentina Femenina, Villa Dora derrotó por 3 a 1 a Instituto de Córdoba en el Ángel Sandrín

Con cinco encuentros se puso en marcha el noveno weekend de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA. En Alta Córdoba, Vill Dora venció a Instituto por 3 a 1, mientras que también lograron festejar Sonder, Boca, Vélez y River. Las santafesinas volverán a jugar este domingo en la ciudad de Bell Ville, Córdoba.

Villa Dora visitó a Instituto de Córdoba y triunfó en cuatro sets por la fecha 9 de la competencia femenina. En el estadio Ángel Sandrín, las santafesinas derrotaron a las cordobesas por 3 a 1 bajo el arbitraje de Marcelo Pierobon y Federico Leal. Los parciales a favor de las santafesinas fue 26-24, 23-25, 25-9 y 25-19.

En un partido complicado, en condición de visitante, en el balance hay que señalar que Villa Dora jugó un buen partido. A pesar de algunos pasajes de desconcentracion y de errores no forzados, supo sobreponerse y quedarse con una victoria más que importante. Ya que si bien Villa Dora se encuentra clasificado a los Play Offs, busca terminar lo más arriba posible de la tabla pensando en los choques de la próxima instancia.

voley villa dora instituto de córdoba liga argentina fecha 9 2 La victoria de Villa Dora sobre la Gloria cordobesa fue por 3 a 1 en el Ángel Sandrín. Gentileza Vale Perri

Cuando todo indicaba que lo tenía casi perdido, logró igualarlo 19 a 19, y posteriormente hizo un meritorio trabajo y lo terminó ganando por 26 a 24 para quedarse con el primer set. En el segundo, las acciones fueron muy picantes, en el que las cordobesas lograron ponerse 15 a 10, y encendió la alarmas en las Doras, lo que derivó en un pedio de tiempo por parte del DT visitante. Aprovechando las oportunidades que dispuso y equivocandose menos, Instituto se lo llevó por 25 a 23 e igualó 1 a 1 el match.

En el tercer chico, la escuadra de barrio Sargento Cabral fueron una aplanadora, demostraron una clara superioridad y se terminando imponiendo por un expresivo 25 a 9. El cuarto segmento fue más parejo, pero las chicas locales sintieron el duro golpe del set anterior. Ello, sumado a buenas actuaciones de la visita, logró establecer el marcador 25 a 19, y quedarse con la victoria por 3 a 1.

Villa Dora formó con: Julieta Ruelli, Karina Suligoy (capitán), Valentina Ruhl, Carla Foco, Eugenia Martínez, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Narela Olocco, Pilar Cina, Julia Paulini, Paloma Lopes, Abril Araya y Catalina Turina. DT: Eduardo Rodríguez; Asistentes: Alberto Licel Noir, Julián Barovero, Sebastián Arabi y Agustín Ramseyer.

En la Fábrica, a pesar del corte de luz, Sonder de Rosario salió adelante y festejó tra ganarle por 3 a 0 a Náutico Avellaneda. Boca se enfrentó a San Lorenzo en condición de visitante, y lo superó en sets corridos. Partidazo en Liniers: Vélez recibió a Estudiantes y tuvo que batallar en un largo encuentro para celebrar la victoria por 3 a 2. River Plate ganó por 3 a 1 frente a Banco Provincia, se quedó con la victoria en City Bell, y sumó tres puntos claves.

En la presente jornada de sábado 14 habrá dos encuentros: a las 19, en Caballito, Ferro Carril Oeste recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata, mientras que a las 21, en el polideportivo Tito Proietti, Bell de Bell Ville jugará con San Isidro de la ciudad de San Francisco. Villa Dora se presentará el domingo, a partir de las 20, frente a Bell de Bell Ville con los arbitrajes de Valentina Stahringer y Agustín del Turco.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Sonder 35, Boca Juniors 32, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Villa Dora 29; Bell de Bell Ville 27, San Isidro 26, San Lorenzo 24, Ferro Carril Oeste y Bahiense del Norte 14, River Plate 13, Instituto de Córdoba 12, Vélez Sarsfield y Estudiantes 10, Banco Provincia y Náutico Avellaneda 8.