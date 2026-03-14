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Villa Dora se quedó con la gloria ante Instituto en Córdoba

En un partido picante válido por el noveno weekend de la Liga Argentina Femenina, Villa Dora derrotó por 3 a 1 a Instituto de Córdoba en el Ángel Sandrín

14 de marzo 2026 · 09:27hs
Villa Dora cosechó un importante triunfo frente a Instituto en Córdoba.

Gentileza Vale Perri

Villa Dora cosechó un importante triunfo frente a Instituto en Córdoba.

Con cinco encuentros se puso en marcha el noveno weekend de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA. En Alta Córdoba, Vill Dora venció a Instituto por 3 a 1, mientras que también lograron festejar Sonder, Boca, Vélez y River. Las santafesinas volverán a jugar este domingo en la ciudad de Bell Ville, Córdoba.

Villa Dora se quedó con un triunfazo en Alta Córdoba

Villa Dora visitó a Instituto de Córdoba y triunfó en cuatro sets por la fecha 9 de la competencia femenina. En el estadio Ángel Sandrín, las santafesinas derrotaron a las cordobesas por 3 a 1 bajo el arbitraje de Marcelo Pierobon y Federico Leal. Los parciales a favor de las santafesinas fue 26-24, 23-25, 25-9 y 25-19.

En un partido complicado, en condición de visitante, en el balance hay que señalar que Villa Dora jugó un buen partido. A pesar de algunos pasajes de desconcentracion y de errores no forzados, supo sobreponerse y quedarse con una victoria más que importante. Ya que si bien Villa Dora se encuentra clasificado a los Play Offs, busca terminar lo más arriba posible de la tabla pensando en los choques de la próxima instancia.

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La victoria de Villa Dora sobre la Gloria cordobesa fue por 3 a 1 en el &Aacute;ngel Sandr&iacute;n.

La victoria de Villa Dora sobre la Gloria cordobesa fue por 3 a 1 en el Ángel Sandrín.

Cuando todo indicaba que lo tenía casi perdido, logró igualarlo 19 a 19, y posteriormente hizo un meritorio trabajo y lo terminó ganando por 26 a 24 para quedarse con el primer set. En el segundo, las acciones fueron muy picantes, en el que las cordobesas lograron ponerse 15 a 10, y encendió la alarmas en las Doras, lo que derivó en un pedio de tiempo por parte del DT visitante. Aprovechando las oportunidades que dispuso y equivocandose menos, Instituto se lo llevó por 25 a 23 e igualó 1 a 1 el match.

En el tercer chico, la escuadra de barrio Sargento Cabral fueron una aplanadora, demostraron una clara superioridad y se terminando imponiendo por un expresivo 25 a 9. El cuarto segmento fue más parejo, pero las chicas locales sintieron el duro golpe del set anterior. Ello, sumado a buenas actuaciones de la visita, logró establecer el marcador 25 a 19, y quedarse con la victoria por 3 a 1.

Villa Dora formó con: Julieta Ruelli, Karina Suligoy (capitán), Valentina Ruhl, Carla Foco, Eugenia Martínez, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Narela Olocco, Pilar Cina, Julia Paulini, Paloma Lopes, Abril Araya y Catalina Turina. DT: Eduardo Rodríguez; Asistentes: Alberto Licel Noir, Julián Barovero, Sebastián Arabi y Agustín Ramseyer.

En la Fábrica, a pesar del corte de luz, Sonder de Rosario salió adelante y festejó tra ganarle por 3 a 0 a Náutico Avellaneda. Boca se enfrentó a San Lorenzo en condición de visitante, y lo superó en sets corridos. Partidazo en Liniers: Vélez recibió a Estudiantes y tuvo que batallar en un largo encuentro para celebrar la victoria por 3 a 2. River Plate ganó por 3 a 1 frente a Banco Provincia, se quedó con la victoria en City Bell, y sumó tres puntos claves.

En la presente jornada de sábado 14 habrá dos encuentros: a las 19, en Caballito, Ferro Carril Oeste recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata, mientras que a las 21, en el polideportivo Tito Proietti, Bell de Bell Ville jugará con San Isidro de la ciudad de San Francisco. Villa Dora se presentará el domingo, a partir de las 20, frente a Bell de Bell Ville con los arbitrajes de Valentina Stahringer y Agustín del Turco.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Sonder 35, Boca Juniors 32, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Villa Dora 29; Bell de Bell Ville 27, San Isidro 26, San Lorenzo 24, Ferro Carril Oeste y Bahiense del Norte 14, River Plate 13, Instituto de Córdoba 12, Vélez Sarsfield y Estudiantes 10, Banco Provincia y Náutico Avellaneda 8.

Villa Dora Instituto Liga Argentina
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