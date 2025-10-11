Uno Santa Fe | Ovación | Djokovic

Vacherot dio la nota al superar a Djokovic y pasó a la final en el Masters 1000 de Shanghai

11 de octubre 2025 · 09:15hs
El monegasco Valentin Vacherot dio el golpe de la semana y eliminó a la leyenda serbia Novak Djokovic (4°) para meterse en la final del Masters 1000 de Shanghai y quedar a solo un triunfo de consumar una de las mayores sorpresas en la historia del tenis.

Vacherot, quien ocupa el puesto número 204 del ranking ATP, jugó en un nivel altísimo y se impuso por 6-3 y 6-4, luego de una hora y 42 minutos de juego.

Vacherot genera revuelo en el Masters 1000 de Shanghai

Luego del encuentro ambos jugadores protagonizaron un emotivo cruce de palabras en la red, ya que Djokovic le dijo a su oponente que se merecía este momento y que jugó “increíble”. Vacherot, por su parte, le confesó que fue un placer jugar al menos una vez contra él y le pidió que no se retire.

El recorrido de Vacherot en este Masters 1000 de Shanghái parece realmente el guion de una película, ya que ni siquiera tenía asegurado un lugar en la qualy, instancia que finalmente pudo disputar gracias a varias bajas. Allí derrotó al estadounidense Nishesh Basavareddy y al canadiense Liam Draxl.

Ya en el cuadro principal, Vacherot fue de sorpresa en sorpresa, metiéndose en la semifinal ante Djokovic luego de vencer al serbio Laslo Djere, al kazajo Aleksandr Bublik (14°), al checo Tomas Machac (20°), al neerlandés Tallon Griekspoor (27°) y al danés Holger Rune (10°).

En caso de ganar la final este domingo, Vacherot dará una de las grandes sorpresas en la historia del tenis y, además, se convertirá en el tenista con peor ranking en ganar un Masters 1000, cuyo récord ostenta el croata Borna Coric, quien se impuso en Cincinnati 2022 cuando era el 152 del mundo.

Esta increíble participación en Shanghai le permitirá a Vacherot escalar casi 150 posiciones en el ranking, hasta el 58° lugar.

En la final podría enfrentarse con su primo, el francés Arthur Rinderknech, aunque el gran favorito es el ruso y ex número 1 del mundo, Daniil Medvedev (16°).

