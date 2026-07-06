Uno Santa Fe | Ovación | Selección

Lionel Scaloni no duda en la Selección: "El equipo será parecido al que viene jugando"

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dijo que tiene el equipo para jugar ante Egipto y deslizó que Leandro Paredes será titular

6 de julio 2026 · 19:50hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Lionel Scaloni no duda en la Selección: El equipo será parecido al que viene jugando

@Argentina

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó que tiene el equipo para jugar ante Egipto, este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, pero no brindará detalles debido a que no se comunicó con sus jugadores. El entrenador de la Albiceleste describió el nivel de Argentina en lo que va de la competencia como “aceptable”.

• LEER MÁS: Scaloni tiene listo el plan de la Selección para buscar el pasaje a cuartos ante Egipto

Además, señaló que el equipo que saltará a la cancha este martes será “parecido a lo que viene jugando”, pero con el detalle que confirmó a Leandro Paredes contra Egipto: “Está disponible para jugar”.

La palabra de Scaloni en la Selección

También agregó detalles de lo que les ofrece jugar con el futbolista de Boca: “Leandro nos da equilibrio, a Alexis le hemos pedido jugar de 5 aunque no lo es y lo hizo espectacular; Enzo también no jugó de lo que es; si Paredes está bien sabemos cómo jugar”.

A su vez, Lionel palpó el encuentro ante el equipo africano comparándolo con el último y detallando el estilo de juego que tiene el rival de octavos: “Llegamos con el mismo desgaste que Egipto, va a ser un partido diferente al de Cabo Verde, no juega tan abajo, tiene jugadores para atacar, es un rival de buenos jugadores, que ataca, 3 o 4 jugadores que tiene muy buen nivel como Mohamed Salah y Omar Marmoush. Es un país futbolero y va a ser complicado”.

Por otra parte, Scaloni opinó sobre el árbitro, François Letexier, que impartirá justicia para el quinto partido de Argentina: “que sea francés, no pasa nada”, aunque señaló que si los jueces de campo son de un país, los del VAR deberían ser del “mismo”, porque al ser de distinto no se interpretan igual las jugadas.

El oriundo de Pujato brindó su mirada con respecto a lo que vienen mostrando el resto de las selecciones en el Mundial 2026: “Es un mundial muy difícil. El otro día a Francia con Paraguay y hoy a España con Portugal les costó ganar” y agregó: “a las favoritas les costó mostrarse; en 5 partidos ninguna ha sido regular”.

El rosarino recalcó el nivel del país de la Península Ibérica: “El fútbol que habíamos visto se mostró, pero va de menos a más; a medida que van juntando minutos se van acomodando y al final terminarán de mostrar el potencial”.

Selección Lionel Scaloni Egipto
Noticias relacionadas
los jugadores de la seleccion que terminaron al limite desde lo fisico ante cabo verde

Los jugadores de la Selección que terminaron al límite desde lo físico ante Cabo Verde

espana supero sobre la hora a portugal y avanzo a los cuartos de final del mundial

España superó sobre la hora a Portugal y avanzó a los cuartos de final del Mundial

infantino respondio a las criticas por la roja de balogun y confirmo el llamado de trump

Infantino respondió a las críticas por la roja de Balogun y confirmó el llamado de Trump

mexico se quedo sin tecnico luego de la eliminacion en el mundial

México se quedó sin técnico luego de la eliminación en el Mundial

Lo último

Crimen de Walter Alvarenque en Bº Chalet: detuvieron a un menor de 17 años y secuestraron las armas homicidas

Crimen de Walter Alvarenque en Bº Chalet: detuvieron a un menor de 17 años y secuestraron las armas homicidas

Poletti apuntó contra Nación por el transporte: advirtió que el nuevo congelamiento de Nación va a romper el sistema

Poletti apuntó contra Nación por el transporte: advirtió que el nuevo congelamiento de Nación "va a romper el sistema"

Quién era Chatterbox: el youtuber que murió en un choque en la Ruta 5

Quién era "Chatterbox": el youtuber que murió en un choque en la Ruta 5

Último Momento
Crimen de Walter Alvarenque en Bº Chalet: detuvieron a un menor de 17 años y secuestraron las armas homicidas

Crimen de Walter Alvarenque en Bº Chalet: detuvieron a un menor de 17 años y secuestraron las armas homicidas

Poletti apuntó contra Nación por el transporte: advirtió que el nuevo congelamiento de Nación va a romper el sistema

Poletti apuntó contra Nación por el transporte: advirtió que el nuevo congelamiento de Nación "va a romper el sistema"

Quién era Chatterbox: el youtuber que murió en un choque en la Ruta 5

Quién era "Chatterbox": el youtuber que murió en un choque en la Ruta 5

Lionel Scaloni no duda en la Selección: El equipo será parecido al que viene jugando

Lionel Scaloni no duda en la Selección: "El equipo será parecido al que viene jugando"

Las heladas golpean al cordón hortícola: Quinteros advirtieron por la calidad de las verduras y pidieron limpiar desagües ante la llegada de El Niño

Las heladas golpean al cordón hortícola: Quinteros advirtieron por la calidad de las verduras y pidieron limpiar desagües ante la llegada de "El Niño"

Ovación
Números que explican el triunfo de Colón en Madryn: más remates y una reacción oportuna

Números que explican el triunfo de Colón en Madryn: más remates y una reacción oportuna

Colón ganó dos partidos al mismo tiempo, superó a Deportivo Madryn y a las adversidades

Colón ganó dos partidos al mismo tiempo, superó a Deportivo Madryn y a las adversidades

Sin lugar en Colón, Lautaro Gaitán baja al Federal A en busca de rodaje

Sin lugar en Colón, Lautaro Gaitán baja al Federal A en busca de rodaje

Rompió la racha: Bonansea volvió a aparecer cuando Colón más lo necesitaba

Rompió la racha: Bonansea volvió a aparecer cuando Colón más lo necesitaba

Los millones que espera Unión: cómo impactará la venta de Del Blanco

Los millones que espera Unión: cómo impactará la venta de Del Blanco

Policiales
Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Escenario
Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber