Lionel Scaloni no duda en la Selección: "El equipo será parecido al que viene jugando"

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dijo que tiene el equipo para jugar ante Egipto y deslizó que Leandro Paredes será titular

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , confirmó que tiene el equipo para jugar ante Egipto , este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, pero no brindará detalles debido a que no se comunicó con sus jugadores. El entrenador de la Albiceleste describió el nivel de Argentina en lo que va de la competencia como “aceptable”.

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Además, señaló que el equipo que saltará a la cancha este martes será “parecido a lo que viene jugando”, pero con el detalle que confirmó a Leandro Paredes contra Egipto: “Está disponible para jugar”.

La palabra de Scaloni en la Selección

También agregó detalles de lo que les ofrece jugar con el futbolista de Boca: “Leandro nos da equilibrio, a Alexis le hemos pedido jugar de 5 aunque no lo es y lo hizo espectacular; Enzo también no jugó de lo que es; si Paredes está bien sabemos cómo jugar”.

"ALEXIS JUGÓ DE 5 PORQUE PAREDES EMPEZÓ EL MUNDIAL LESIONADO"



Lionel Scaloni, en conferencia de prensa, fue contundente al ser consultado por la mediocampista central de la Selección Argentina. pic.twitter.com/TkaRV0QQf8 — TyC Sports (@TyCSports) July 6, 2026

A su vez, Lionel palpó el encuentro ante el equipo africano comparándolo con el último y detallando el estilo de juego que tiene el rival de octavos: “Llegamos con el mismo desgaste que Egipto, va a ser un partido diferente al de Cabo Verde, no juega tan abajo, tiene jugadores para atacar, es un rival de buenos jugadores, que ataca, 3 o 4 jugadores que tiene muy buen nivel como Mohamed Salah y Omar Marmoush. Es un país futbolero y va a ser complicado”.

Por otra parte, Scaloni opinó sobre el árbitro, François Letexier, que impartirá justicia para el quinto partido de Argentina: “que sea francés, no pasa nada”, aunque señaló que si los jueces de campo son de un país, los del VAR deberían ser del “mismo”, porque al ser de distinto no se interpretan igual las jugadas.

El oriundo de Pujato brindó su mirada con respecto a lo que vienen mostrando el resto de las selecciones en el Mundial 2026: “Es un mundial muy difícil. El otro día a Francia con Paraguay y hoy a España con Portugal les costó ganar” y agregó: “a las favoritas les costó mostrarse; en 5 partidos ninguna ha sido regular”.

El rosarino recalcó el nivel del país de la Península Ibérica: “El fútbol que habíamos visto se mostró, pero va de menos a más; a medida que van juntando minutos se van acomodando y al final terminarán de mostrar el potencial”.