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Unión habría ofertado por un volante que juega en la Primera Nacional

La dirigencia de Unión inició gestiones por un mediocampista que juega en Deportivo Maipú y la intención sería comprar un porcentaje del pase

Ovación

Por Ovación

7 de julio 2026 · 09:35hs
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Unión hizo una oferta por Mirko Bonfigli.

Unión hizo una oferta por Mirko Bonfigli.

El mercado de pases de Unión está más emparentado con las salidas que con las llegadas. Por ahora, la única incorporación es la de Mauro Luna Diale, pero la dirigencia habría acelerado para intentar sumar un volante.

Unión tiene en la mira a Mirko Bonfigli

La información indica que el nombre apuntado es el de Mirko Bonfigli, mediocampista central, que también puede desempeñarse por derecha y que juega en Deportivo Maipú.

El futbolista de 22 años, es una de las figuras del equipo mendocino, al punto tal que jugó los 19 partidos del torneo, 18 de ellos como titular, anotando tres goles y brindando dos asistencias.

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De hecho, en el partido jugado el domingo ante Agropecuario, Bonfigli anotó un gol en el triunfo 2-0. Su capacidad para adaptarse a distintas posiciones en la mitad de la cancha, despertó el interés del Tate.

La intención de la dirigencia rojiblanca sería adquirir un porcentaje de la ficha del volante, aunque el club mendocino pretende retenerlo, ya que en las últimas horas transfirió a Marcelo Eggel.

Unión volante Primera Nacional
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