Por estas horas se podría confirmar la salida de Nicolás Paz, quien rescindiría contrato con Unión para ser refuerzo del elenco sanjuanino

Nicolás Paz se va de Unión y sería refuerzo de San Martín de San Juan.

Con muy poco rodaje en los últimos tiempos y sin estar en la consideración del cuerpo técnico, por estas horas se estaría definiendo la salida del plantel de Unión de Nicolás Paz.

El defensor de 23 años que tiene contrato hasta diciembre, estaría muy cerca de arreglar su desvinculación, para marcharse con el pase en su poder.

De esta manera, el futuro de Paz estaría en San Martín de San Juan. Como el mercado de pases en la Primera Nacional cierra este miércoles, la definición de su salida del Tate es inminente.

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En este 2026, Paz apenas jugó un partido, que fue como titular en la derrota como visitante ante Estudiantes de La Plata por 2-1. Sumó 66' y fue reemplazado a los 21' de la etapa complementaria.

Con la camiseta rojiblanca, Paz disputó 75 partidos y su mejor momento fue con Cristian González en el banco, ya que el Kily le dio continuidad. Pero con la llegada de Madelón perdió terreno y no fue tenido en cuenta.