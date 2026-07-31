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Quinteros pidió por refuerzos tras la victoria de Independiente

El director técnico del Rojo aseguró que todavía necesita dos o tres incorporaciones y manifestó la falta de alternativas que carece en varios puestos.

Ovación

Por Ovación

31 de julio 2026 · 10:56hs
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Quinteros pidió por refuerzos tras la victoria de Independiente

Gustavo Quinteros manifestó su preocupación por el armado del plantel de Independiente y reclamó la llegada de dos o tres refuerzos tras la victoria por 1-0 ante Newell’s, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Si bien valoró el buen inicio del equipo en el Torneo Clausura, el entrenador advirtió que la falta de variantes y la posibilidad de que Kevin Lomónaco sea transferido antes del cierre del mercado de pases representan un riesgo para afrontar el resto de la temporada.

Quinteros volvió a reclamar incorporaciones

“Estoy preocupado porque me faltan dos o tres refuerzos. Espero que los dirigentes puedan acomodar eso”, expresó el director técnico durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Pese al comienzo ideal en el Torneo Clausura, con victorias frente a Estudiantes y Newell’s, Quinteros insistió en que el plantel todavía necesita mayor jerarquía y profundidad para competir en todos los frentes. En ese sentido, remarcó que cualquier baja por lesión, suspensión o transferencia podría dejar al equipo con pocas alternativas.

“Si no juegan Ávalos o Zabala, tienen que jugar chicos de Reserva. Si no está Valdez y venden a Kevin, tengo que poner a un chico de 17 años”, explicó el entrenador, dejando en claro que su preocupación apunta a la escasez de recambio en varios puestos.

La posible salida de Lomónaco inquieta al entrenador

Uno de los principales focos de preocupación para Quinteros pasa por la defensa. Independiente podría recibir ofertas por Kevin Lomónaco, uno de los futbolistas con mayor cotización del plantel y una pieza clave en la estructura del equipo.

Ante ese escenario, el técnico advirtió que solo contaría con Sebastián Valdez como central de experiencia, por lo que debería recurrir a juveniles para completar la última línea. Esa posibilidad es la que motivó un nuevo pedido público a la dirigencia para acelerar la llegada de refuerzos antes del cierre del mercado de pases.

Más allá de la inquietud por el plantel, el entrenador se mostró conforme con la respuesta futbolística de su equipo, que sumó su segunda victoria consecutiva en el campeonato y continúa con puntaje ideal en el arranque del Torneo Clausura.

Independiente refuerzos Gustavo Quinteros Victoria
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