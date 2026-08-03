Casa de la Joven: la autolesión de una adolescente originó un procedimiento policial y de asistencia sanitaria

Sucedió este domingo por la noche sobre avenida Urquiza al 1700. Intervinieron mujeres policías, personal del SIES 107 y la Fiscalía de la Minoridad, que ordenó un informe sobre el estado de salud de la menor y las circunstancias del hecho

El hecho sucedió en la noche del domingo y alertó a los vecinos

Este domingo, minutos antes de la medianoche, y por causas que son materia de investigación, una adolescente de 17 años se autolesionó en la Casa de la Joven , ubicada sobre avenida Urquiza al 1700 , en la ciudad de Santa Fe.

El episodio motivó un importante procedimiento, ya que las autoridades del establecimiento solicitaron la presencia policial debido al estado de extremo nerviosismo que atravesaban las demás adolescentes alojadas en el lugar.

La intervención de mujeres policías y de un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) permitió asistir a la joven, practicarle las primeras curaciones y disponer su posterior traslado a un hospital público. Tras la atención, la situación volvió a la normalidad dentro de la institución.

Del hecho fue informada la Fiscalía de la Minoridad, que ordenó la elaboración de un informe detallado sobre lo ocurrido y el estado de salud de la adolescente.

La Casa de la Joven en la ciudad de Santa Fe gentileza

Asistencia médica

Al establecimiento acudieron efectivas policiales y un médico del SIES 107, quien constató que la adolescente presentaba cortes en ambos brazos, presuntamente provocados con un elemento cortante.

Luego de recibir las primeras curaciones, la menor fue trasladada a un nosocomio público, donde quedó internada en observación. Se prevé que durante la mañana de este lunes sea evaluada por un equipo interdisciplinario, que analizará su estado de salud y la situación que derivó en el episodio.

Las autoridades policiales informaron lo sucedido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que posteriormente dio intervención a la Fiscalía de la Minoridad.

Desde el Ministerio Público se dispuso la confección de un informe descriptivo sobre las circunstancias del hecho y la evolución del estado de salud de la adolescente.

Qué es la Casa de la Joven

La Casa de la Joven es un centro residencial de alojamiento transitorio destinado a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Depende del área de Niñez y Desarrollo y funciona bajo la órbita del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe.

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