Unión aguarda por una nueva oferta para definir la salida de Lautaro Vargas

Las conversaciones se mantienen y esta semana tendrá que existir una definición para saber si Unión termina transfiriendo a Lautaro Vargas

La semana pasada, la dirigencia de Unión recibió una oferta por parte del representante de Lautaro Vargas, para que el lateral, que tiene contrato con el Tate hasta diciembre del 2028, emigre al fútbol árabe.

No se mencionó al club en cuestión, dado que la propuesta la trajo Pablo Sabbag, representante del jugador, aunque sería de un equipo de Dubai.

Lo cierto es que la misma fue rechazada por Unión, dado que era por el 50% de la ficha, recordando que el Tate posee el 80% de los derechos económicos y el 20% restante es de ADIUR (club de Rosario).

Y se dice que la oferta habría sido de 1.200.000 dólares brutos, por lo cual, deduciendo gastos e impuestos, a Unión le quedaba un monto bastante menor, dado que debe depositarle un porcentaje a la institución rosarina.

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No obstante, en Unión están dispuestos a negociarlo y una de las opciones que podrían proponer es vender el 100% de la ficha del lateral para asegurarse un dinero más importante.

O en caso contrario, que eleven el monto por el 50% del pase. Se menciona que como piso, Unión pretendería 1.500.000 de dólares por ese porcentaje.

Así las cosas, serán días claves para saber si Vargas seguirá en Unión o será transferido. El jugador pretende emigrar teniendo en cuenta el muy buen contrato que le ofrecen, infinitamente superior a lo que cobra en el Tate.