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Sarmiento de Junín se enfrenta a Independiente Rivadavia: Partido determinante para Facundo Sava

Sarmiento de junín recibe esta tarde a Independiente Rivadavia por la tercera fecha del Torneo Clausura, a partir de las 16.45 horas, en el estadio Eva Perón con el arbitraje de Pablo Echavarría.

Ovación

Por Ovación

3 de agosto 2026 · 10:34hs
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Sarmiento de Junín se enfrenta a Independiente Rivadavia: Partido determinante para Facundo Sava

Sarmiento de Junín e Independiente Rivadavia, buscarán sumar tres puntos importantes para seguir creciendo en la tabla de posiciones y consolidar el buen comienzo de campeonato que mostraron en las primeras jornadas.

¿Cómo llegan los equipos?

Por el lado de Sarmiento de Junín, no arrancó el Torneo Clausura de buena manera, ya que comenzó el semestre con la eliminación de Copa Argentina ante Boca y en el inicio del torneo tuvo dos derrotas consecutivas. La primera 3-2 ante Argentinos, partido que arrancó arriba en el marcador y se le escapó en el último minuto. En el segundo partido perdió, también por 3-2 ante Banfield, perdía 3 a 0 y casi lo empata sobre el final.

Independiente Rivadavia llega a este partido en un escenario totalmente distinto, y atravisa su mejor momento, la espera de los octavos de Copa Libertadores, y paso a la próxima etapa, y además todavía no perdió en el campeonato local. Comenzó el Torneo Clausura con un empate por 0-0 ante Atlético Tucumán y en la segunda fecha cosechó una victoria de local, donde se impuso a Huracán por 2-1.

Partido determinante para Facundo Sava

El entrenador de Sarmiento de Junín se encuentra en la cuerda floja por malos resultados y la dirigencia del club analiza su posible salida. Por lo cual si en la tarde de hoy el Verde de Junín cosecha una derrota más, Facundo Sava estaría en la mira de la comisión directiva del club para analizar su continuidad. Si el escenario es positivo y Sarmiento gana, generaría un envión anímico y recuperaría la confianza del equipo.

Probables formaciones:

Sarmiento de Junín: Iván Arboleda; Thiago Santamaría, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Lucas Suárez; Santiago Salle, Elián Giménez, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Pablo Magnin o Jonathan Herrera, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Alex Arce, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Sarmiento Independiente Rivadavia Facundo Sava partido
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