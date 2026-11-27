Colón encontró en Agustín Toledo al hombre de la noche. El volante apareció en el momento justo, conectó el centro de Ignacio Lago en el inicio del segundo tiempo y marcó el gol que le permitió al Sabalero derrotar 1-0 a Morón en el Nuevo Francisco Urbano y meterse en las semifinales del Reducido de la Primera Nacional.

Después de una victoria que desató la ilusión rojinegra, el autor del tanto habló de la importancia de conseguir el objetivo y destacó la personalidad de un plantel que sabía que no tenía otra alternativa que ganar. “Nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo, que era ganar. Siempre nos preparamos de la misma manera, tratamos de ir a buscar todos los partidos porque tenemos este escudo, que es muy importante para esta categoría. Sabemos la responsabilidad que también implica jugar en este club y, con los huevos que tiene este grupo, lo pudimos sacar adelante”, expresó Piki.

Toledo, clave para Colón

Sobre la jugada que terminó en su conquista, el mediocampista recordó la asistencia y también tuvo una especie de revancha personal. “Me acuerdo del centro de Nacho Lago. Intenté cargar el área y pude conectar. Me saqué la espina porque la otra vez había errado un mano a mano contra este mismo rival. Sabía que se me iba a dar y, gracias a Dios, se me dio. Pudimos sellar la clasificación”, contó.

"Agustín Toledo Gamarra"



Por el gol de jugador de Colón ante Morón. pic.twitter.com/z7TxDKgcMb — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 28, 2026

El festejo tuvo varios destinatarios. Toledo se acordó de sus afectos, pero también de sus compañeros, a quienes les atribuyó buena parte del mérito por el momento que atraviesa el equipo. “Se lo dedico a mi novia, a mi familia, a mis amigos, a quienes les había dicho que iba a hacer un gol y a este grupo, que la verdad se lo merece. También a la gente que me da confianza, porque uno se siente cómodo. Y para toda la gente de Colón, que seguramente está festejando en Santa Fe”, manifestó.

Lejos de conformarse con haber conseguido el primer objetivo, el volante dejó en claro que el plantel tiene la ambición de ir por el ascenso. “Este equipo se va a entregar hasta el final. Que sea lo que Dios quiera, nosotros vamos a pelear por el ascenso”, aseguró.

De todas maneras, después de una noche de tanta exigencia, también hubo lugar para disfrutar. Colón tendrá un nuevo compromiso el miércoles, cuando comience la serie de semifinales frente a Tristán Suárez, pero Toledo consideró que el grupo merece celebrar lo conseguido. “Ahora tenemos la vuelta para festejar un poquito. Veremos qué prepara el cuerpo técnico, pero hay que disfrutar. Que disfrute toda la gente de Colón, porque la verdad se lo merece”, concluyó.