Después de superar con autoridad a Morón, Colón se prepara para las semifinales ante Tristán Suárez, primero en Santa Fe y volverá a definir de visitante

El triunfo en el Nuevo Francisco Urbano cambió el escenario y volvió a encender una ilusión que Colón se resiste a abandonar. El Sabalero encontró en Morón una de sus mejores versiones, impuso condiciones durante buena parte del encuentro y consiguió el resultado que necesitaba para seguir en carrera por el regreso a Primera.

Pero no hay demasiado tiempo para celebrar. El Reducido entra en su etapa decisiva y el próximo rival ya está definido: Tristán Suárez, que avanzó después de empatar 1-1 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, que le alcanzó para clasificarse gracias a la ventaja deportiva.

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¿Cuándo serán los partidos entre Colón y Tristán Suárez?

Con el cuadro de semifinales completo, comienza a tomar forma la programación de los dos enfrentamientos. La propuesta que gana terreno ubica el primer partido el miércoles 2 de diciembre, a las 21, en el Brigadier López.

La historia tendría su desenlace cuatro días más tarde. El domingo 6 de diciembre, Colón visitaría el estadio 20 de Octubre, en Ezeiza, para disputar la revancha. En este caso, todavía resta establecer el horario.

Así, el Sabalero empieza a preparar otra semana de máxima exigencia. Ya superó una prueba importante en Morón, pero sabe que ahora deberá sostener esa respuesta futbolística ante un adversario que también llega con argumentos para soñar con la final.

El otro cruce del Reducido

Ya está Atlanta y espera por el ganador de Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy