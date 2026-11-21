Con dos goles de Maximiliano Meza, el Rojo venció 2-1 a Argentinos Juniors como visitante y avanzó a cuartos de final, donde se medirá con Vélez en Liniers.

Independiente consiguió una victoria clave en La Paternal y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El Rojo derrotó 2-1 a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, gracias a un doblete de Maximiliano Meza. Ahora, el conjunto de Avellaneda deberá enfrentar a Vélez en Liniers para continuar su camino hacia el título del certamen.

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Meza apareció en los momentos decisivos y le dio la clasificación al Rojo

El encuentro comenzó con dos equipos que buscaban imponer condiciones, conscientes de que una derrota significaba la eliminación del campeonato. En ese contexto, Independiente logró golpear antes del descanso.

A los 40 minutos del primer tiempo, Maximiliano Meza abrió el marcador y puso en ventaja al conjunto visitante, que se marchó al entretiempo con una diferencia mínima.

Sin embargo, Argentinos Juniors reaccionó apenas comenzó el complemento. Diego Porcel convirtió al primer minuto de la segunda mitad y estableció el 1-1, devolviéndole la ilusión al equipo dirigido por Nicolás Diez.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia un desenlace abierto, Meza volvió a convertirse en protagonista. El mediocampista ejecutó un penal y marcó el 2-1 definitivo, resultado que le permitió a Independiente quedarse con el boleto a la siguiente instancia.

Independiente se ilusiona con el título y Argentinos se despidió del torneo

La victoria representó un paso importante para el Rojo, que consiguió superar una eliminatoria exigente fuera de Avellaneda y se instaló entre los ocho mejores equipos del Clausura.

Su próximo adversario será Vélez Sarsfield, que viene de eliminar a Belgrano en una definición por penales. El encuentro se disputará en Liniers, donde Independiente intentará prolongar su recorrido en los playoffs.

Por su parte, Argentinos Juniors cerró su participación en el certamen con una nueva frustración. El Bicho había finalizado segundo en la Zona B y llegaba con la intención de recuperarse de la derrota frente a Huracán, que lo había dejado sin posibilidades de terminar como líder de la tabla anual.

No obstante, el equipo de La Paternal no consiguió aprovechar la localía y quedó eliminado en octavos de final, mientras que Independiente continúa alimentando su ilusión de conquistar el campeonato.