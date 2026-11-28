Tristán Suárez igualó 1-1 contra Gimnasia y Tiro y, por la ventaja deportiva, pasó a las semifinales del Reducido, donde se medirá con Colón

El camino hacia la final del Reducido ya tiene otro protagonista. Tristán Suárez sacó adelante una serie complicada frente a Gimnasia y Tiro de Salta y se convirtió en el próximo obstáculo de Colón . El Lechero no pudo quedarse con la victoria en su estadio, pero el 1-1 le alcanzó para seguir en carrera gracias a la ventaja deportiva.

La historia tuvo un momento de tensión apenas comenzado el segundo tiempo. A los tres minutos, Nicolás Rinaldi adelantó al conjunto salteño y puso en aprietos al equipo bonaerense, que por entonces veía amenazada su continuidad en el certamen. Sin embargo, la reacción llegó a través de Agustín Gallo, quien marcó el empate y devolvió la tranquilidad al local.

Con ese resultado, Tristán Suárez consiguió cerrar la clasificación y ahora deberá afrontar un desafío de mayor exigencia: enfrentar a Colón en las semifinales, con un lugar en la final por el ascenso a Primera División como premio.

El Sabalero llegará a este cruce después de eliminar a Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano, donde se impuso por 1-0 con el tanto de Agustín Toledo. La ilusión rojinegra sigue en marcha y tendrá una nueva escala ante un rival que también llega con el impulso de haber superado una instancia decisiva.