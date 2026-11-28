El capitán de Colón destacó la personalidad, el carácter y el trabajo colectivo para superar a Morón en su cancha y meterse en las semifinales del Reducido

Colón dio un paso enorme en su camino hacia el ascenso. Con una actuación convincente, venció 1-0 a Morón en el Nuevo Francisco Urbano y consiguió la clasificación a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, donde se enfrentará con Tristán Suárez . Después del triunfo, Federico Lértora tomó la palabra.

“Hicimos un partido perfecto, jugamos muy bien contra un gran rival, al que también hay que felicitar por el gran año que hizo. Creo que, por lo que hicimos hoy, merecíamos pasar”, expresó el capitán rojinegro.

La palabra del capitán de Colón

En ese sentido, explicó que el equipo supo interpretar el desarrollo y administrar la ventaja conseguida con el gol de Agustín Toledo. “Nos replegamos porque la urgencia la tenían ellos, pero más allá de eso sabíamos que iban a lanzar y estuvimos controlados. No nos crearon situaciones de gol, dominamos la pelota, tuvimos situaciones claras y creo que fuimos justos ganadores”, analizó.

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Para Lértora, la clasificación también tuvo que ver con la capacidad de responder en un escenario complejo, donde Colón llegaba con la obligación de ganar para seguir en carrera. “Había que venir a jugar al fútbol, pero también tener personalidad. En una cancha difícil se necesita carácter y valentía para agarrar la pelota y jugar”, remarcó.

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El mediocampista también destacó que el equipo entendió los momentos del partido y golpeó cuando tuvo la oportunidad. “Manejamos el encuentro de principio a fin, entendimos los momentos y golpeamos en el momento justo. Quizás hacer otro gol nos hubiera dado un poco más de tranquilidad, pero creo que hicimos un gran partido”, sostuvo.

La fortaleza de un grupo que nunca dejó de creer

Más allá del resultado, el capitán puso el foco en el recorrido del plantel durante la temporada y en la convicción que mantuvo incluso en los momentos más complicados. “El fútbol es un resultado: ganás y se ve todo, perdés y es todo malo. Pero quedó demostrado durante este torneo que hay que ser constante, que importan las formas y el carácter para sobreponerse a los momentos”, reflexionó.

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Y agregó: “Tuvimos momentos flojos en el año y otros mejores, pero el equipo siempre creyó, siempre buscó mejorar y crecer. Nunca escuché a ningún compañero esquivarle la responsabilidad de lo que significa jugar en Colón y saber lo que representa este club”.

Lértora también recordó cómo afrontaron la serie después de la derrota en Santa Fe y la desventaja deportiva que tenía el Sabalero. Según explicó, puertas adentro nunca perdieron la confianza en sus posibilidades: “No dejamos nunca de creer en nosotros, de confiar en nuestro trabajo y en nuestras capacidades, como lo hicimos a lo largo de todo el año. Hoy, por suerte, el fútbol nos premió”.

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En cuanto al desarrollo del encuentro, contó que el plantel esperaba un comienzo intenso de Morón y que pudo neutralizar ese planteo. “Creíamos que en los primeros 20 minutos iban a tratar de llevarnos por delante. Nos propusimos contrarrestar eso e ir nosotros, y creo que lo hicimos bien. En el primer tiempo nos inquietaron, sacando el tiro libre, pero no pudieron concretar. En el segundo sí lo hicimos nosotros y después manejamos bien los momentos”, detalló.

Por último, reveló qué les transmitió el entrenador durante el entretiempo: “Nos dijo que estábamos bien, que siguiéramos intentando y corrigiendo algunas cositas, pero que siguiéramos buscando porque el gol iba a llegar. Por suerte llegó”.