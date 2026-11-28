El santafesino Alan el Rusito Crenz se medirá con el venezolano Jonathan Mena, en una nueva defensa de su faja latino de peso superligero de la FIB en Capital Federal

El púgil oriundo de Santo Tomé, Alan el Rusito Crenz, tendrá en la presente jornada de sábado un nuevo compromiso sobre el ring. El representante del Club Atlético Colón se presentará en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), en Buenos Aires, donde buscará defender por segunda vez su título latino superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El púgil de Colón de Santa Fe y entrenado por Carlos Lemos se medirá con el venezolano Jonathan Mena, quien llega invicto con una marca de 10 triunfos y un empate, seis de ellos por la vía rápida.

El argentino Alan el Rusito Crenz (18-2, 17 nocauts) realizará este sábado la segunda defensa de su campeonato latino de peso superligero de la FIB ante el invicto venezolano Jonathan Mena (10-0-1, 6 nocauts), en el histórico estadio de la Federación Argentina de Box, en Buenos Aires.

A sus 26 años, el representante de Santo Tomé, Santa Fe, se ha convertido en uno de los noqueadores más interesantes del boxeo argentino. El 94.4% de sus victorias han llegado antes del límite, una estadística que refleja su considerable poder ofensivo.

Crenz proviene de una familia boxística. Su padre, César David «Ruso» Crenz, también fue boxeador profesional. Actualmente representa al Club Atlético Colón y trabaja bajo la dirección del entrenador Carlos Lemos.

En febrero conquistó el campeonato latino de la FIB al derrotar por nocaut en el segundo asalto al mexicano Víctor Quezada. En agosto realizó su primera defensa exitosa, imponiéndose por nocaut técnico en tres asaltos ante Juan Carlos Sánchez López.

Sin embargo, Mena representa un desafío diferente. El venezolano es campeón nacional de peso superligero, integró la selección amateur de su país y posee buena movilidad, velocidad de manos y capacidad para cambiar de guardia.

Para Crenz será importante demostrar que puede neutralizar a un adversario técnicamente preparado, sin depender exclusivamente de su pegada. Una victoria podría facilitarle la posibilidad de combatir fuera de Argentina durante 2027.

El boxeo argentino cuenta con una extraordinaria tradición en las 140 libras, con figuras como Nicolino Locche, Juan Martín Coggi y Lucas Matthysse. Crenz todavía tiene mucho camino por recorrer, pero posee una interesante oportunidad para comenzar a construir su propio nombre en el panorama internacional.

De esta manera, el Rusito buscará cerrar el calendario con otra victoria que le permita conservar su corona y ratificar el gran presente que atraviesa en el boxeo profesional. La velada podrá seguirse en vivo a través de TyC Sports Play y YouTube desde las 20:30, mientras que TyC Sports emitirá el evento en diferido a partir de la 1.