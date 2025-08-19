Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

El interno Jerson Caicedo, con pasado reciente en Colón, y el escolta Yeferson Guerra, con contrato en Unión, jugarán la AmeriCup con Colombia y Venezuela, respectivamente

19 de agosto 2025 · 18:06hs
Caicedo (izquierda) y Guerra (derecha) jugarán la AmeriCup con Colombia y Venezuela

Caicedo (izquierda) y Guerra (derecha) jugarán la AmeriCup con Colombia y Venezuela, respectivamente.

La AmeriCup de Básquet comenzará el 22 de agosto y se extenderá hasta el 31 del mismo mes en Managua (Nicaragua), con dos jugadores que jugaron para Colón y Unión la última temporada, tanto en Liga Argentina como Liga Nacional.

El interno Jerson Caicedo vistió la casaca del Sabalero, que salvó la categoría ante Montmartre de Catamarca. Su tarea fue de menor a mayor y se ganó una chance para la Selección de Colombia. La intención del jugador con pase en Instituto es que vuelva al barrio Centenario.

Guerra y otro paso firme con la Vinotinto

Desde su arribo a Unión, el base/escolta Yeferson Guerra también fue creciendo en su juego, a punto tal que se ganó la confianza también en el recambio que llevará la Selección de Venezuela a Managua.

Baby tiene contrato con la entidad rojiblanca, que esta semana con testeos puso en marcha su preparación para la campaña 2025/26. Tal vez se una un poco más tarde que el resto para jugar con su país el Mundial 3X3 (17 al 21 de septiembre en China).

El Flaco Vivaldo, a propósito del momento de Colón: La única forma de salir es todos juntitos

El Flaco Vivaldo, a propósito del momento de Colón: "La única forma de salir es todos juntitos"

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

