Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

El interno Jerson Caicedo, con pasado reciente en Colón, y el escolta Yeferson Guerra, con contrato en Unión, jugarán la AmeriCup con Colombia y Venezuela, respectivamente

La AmeriCup de Básquet comenzará el 22 de agosto y se extenderá hasta el 31 del mismo mes en Managua (Nicaragua), con dos jugadores que jugaron para Colón y Unión la última temporada, tanto en Liga Argentina como Liga Nacional.

El interno Jerson Caicedo vistió la casaca del Sabalero, que salvó la categoría ante Montmartre de Catamarca. Su tarea fue de menor a mayor y se ganó una chance para la Selección de Colombia. La intención del jugador con pase en Instituto es que vuelva al barrio Centenario.

Guerra y otro paso firme con la Vinotinto

Desde su arribo a Unión, el base/escolta Yeferson Guerra también fue creciendo en su juego, a punto tal que se ganó la confianza también en el recambio que llevará la Selección de Venezuela a Managua.

Guerra.jpg

Baby tiene contrato con la entidad rojiblanca, que esta semana con testeos puso en marcha su preparación para la campaña 2025/26. Tal vez se una un poco más tarde que el resto para jugar con su país el Mundial 3X3 (17 al 21 de septiembre en China).