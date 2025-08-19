La AmeriCup de Básquet comenzará el 22 de agosto y se extenderá hasta el 31 del mismo mes en Managua (Nicaragua), con dos jugadores que jugaron para Colón y Unión la última temporada, tanto en Liga Argentina como Liga Nacional.
Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet
El interno Jerson Caicedo, con pasado reciente en Colón, y el escolta Yeferson Guerra, con contrato en Unión, jugarán la AmeriCup con Colombia y Venezuela, respectivamente
Por Ovación
El interno Jerson Caicedo vistió la casaca del Sabalero, que salvó la categoría ante Montmartre de Catamarca. Su tarea fue de menor a mayor y se ganó una chance para la Selección de Colombia. La intención del jugador con pase en Instituto es que vuelva al barrio Centenario.
Guerra y otro paso firme con la Vinotinto
Desde su arribo a Unión, el base/escolta Yeferson Guerra también fue creciendo en su juego, a punto tal que se ganó la confianza también en el recambio que llevará la Selección de Venezuela a Managua.
Baby tiene contrato con la entidad rojiblanca, que esta semana con testeos puso en marcha su preparación para la campaña 2025/26. Tal vez se una un poco más tarde que el resto para jugar con su país el Mundial 3X3 (17 al 21 de septiembre en China).