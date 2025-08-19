Ezequiel Medrán dirigirá este miércoles su primera práctica como DT de Colón.

Ezequiel Medrán se encuentra en Santa Fe y este miércoles dirigirá su primer entrenamiento como flamante DT de Colón y estará en el banco ante Chacarita

La dirigencia de Colón informó de manera oficial la desvinculación de Martín Minella y automáticamente l legó a un acuerdo con Ezequiel Medrán quien se convirtió en el nuevo entrenador sabalero.

Medrán se encuentra en Santa Fe y este miércoles dirigirá su primer entrenamiento como DT de Colón y estará sentado en el banco cuando el Rojinegro reciba a Chacarita.

En las últimas horas se venía mencionando el interés de Colón por Medrán quien hasta hace poco era el técnico de Gimnasia de Mendoza y que fuera despedido antes de que el elenco mendocino visitara al Sabalero.

Y es por ello que Medrán quien se encontraba en la ciudad de Rafaela viajó a Santa Fe para reunirse con la dirigencia y acordar los términos de un contrato que será hasta final del Torneo.

En su paso por Gimnasia de Mendoza, Medrán dirigió 52 partidos, con un saldo de 25 victorias, 19 empates y apenas 8 caídas. Y con un porcentaje de eficacia del 60%.