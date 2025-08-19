Uno Santa Fe | Ovación | Mastantuono

Mastantuono debutó en la victoria de Real Madrid sobre Osasuna

El joven Franco Mastantuono cumplió un sueño de jugar por primera vez de manera oficial en el Real Madrid, en el triunfo 1-0 ante Osasuna

19 de agosto 2025 · 19:29hs
Mastantuono debutó en la victoria de Real Madrid sobre Osasuna

El extremo derecho Franco Mastantuono debutó de manera oficial con la camiseta blanaca del Real Madrid. La joven promesa de 18 años, surgido de las divisiones inferiores de River Plate, tuvo su primera oportunidad en el primer equipo en el partido frente a Osasuna por la fecha 1 de La Liga.

El debut de Mastantuono se produjo en el Santiago Bernabéu, escenario emblemático donde los sueños de muchos futbolistas se hacen realidad. El delantero ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo por el extremo marroquí Brahim Díaz, recibiendo el apoyo del público local.

La incorporación del joven argentino al plantel principal refleja la apuesta del club español por potenciar talentos emergentes. Su llegada genera expectativas entre los hinchas, que buscan ver brillar a nuevas promesas en la temporada.

Mastantuono tendrá la oportunidad de consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Su proyección apunta a convertirse en un referente del Real Madrid en los próximos años, mientras acumula experiencia y se adapta al ritmo del fútbol de elite.

El resumen del triunfo de Real Madrid con el debut de Mastantuono

Embed - REAL MADRID le ganó 1-0 a OSASUNA con POLÉMICO PENAL de Mbappé | Resumen | La Liga

Mastantuono Real Madrid Osasuna
