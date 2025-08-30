Vélez recibe a Lanús en busca de ser líder del grupo B en el Clausura

Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

30 de agosto 2025 · 08:23hs
Vélez y Lanús se medirán el sábado en el estadio José Amalfitani, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El encuentro se jugará a partir de las 21.30, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de ESPN Premium.

El Fortín y el Granate, dos equipos que están en cuartos de Libertadores y Sudamericana respectivamente, quieren seguir estirando su gran presente en el campeonato y se miden entre sí.

Vélez ganó en Mendoza ante Godoy Cruz y lleva tres victorias al hilo. El Fortín, que en cuartos de final de la Libertadores se medirá ante Racing en un cruce con mucha historia, solo cayó en uno de los nueve partidos que lleva con Guillermo Barros Schelotto.

El DT, en la conferencia de prensa tras el triunfo ante el Tomba, dijo: “El sábado vamos a tener un rival difícil como Lanús, que viene en crecimiento. Va a ser un partido interesante". Además, Elías Gómez renovó su vínculo con el club hasta fines de 2028.

Lanús se acostumbró a festejar sobre la hora. El "Granate" venía de igualar ante Central Córdoba por la Sudamericana en el final del encuentro para luego pasar de ronda por penales, y la última fecha, cuando parecía que se quedaba sin nada, rescató un empate ante River con gol de Rodrigo Castillo.

Por el campeonato, el equipo de Mauricio Pellegrino acumula 10 puntos y de los últimos cinco, ganó cuatro. Marcelino Moreno está con una molestia y no jugaría.

Probables formaciones de Vélez y Lanús

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Maher Carrizo; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.30.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Jorge Baliño.

Estadio: José Amalfitani.

TV: ESPN Premium.

