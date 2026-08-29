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Vélez rescató un empate con polémica ante Riestra

Igualaron 1-1 en el Bajo Flores. Sobre el final le anularon segundo gol al equipo de Liniers.

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2026 · 18:27hs
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Vélez rescató un empate con polémica ante Riestra

Vélez conservó al menos transitoriamente la punta de la Zona A del Torneo Clausura de fútbol, tras igualar 1-1, como visitante, ante Deportivo Riestra, en un encuentro válido por la séptima fecha, jugado esta tarde en el Bajo Flores.

El equipo local se puso en ventaja con un gol de Tomás González, a los 9 minutos del segundo tiempo, mientras que Facundo Miño, en contra de su valla, marcó el empate sobre los 31.

Cerca del final, Vélez anotó el segundo gol pero el árbitro Nazareno Arasa lo anuló a instancias del VAR por una falta en la jugada previa a otro tanto en contra.

A pesar de eso, y gracias a este resultado el equipo de Liniers sigue invicto y líder en su zona, junto con Instituto de Córdoba, que puede superarlo si este lunes empata o derrota a San Lorenzo, aunque Gimnasia de Mendoza también puede llegar a la punta si sale airoso contra Independiente de Avellaneda.

El encuentro fue intenso y parejo, y muy friccionado, con Riestra apoyado por su público en busca de un buen resultado que lo saque del fondo de la tabla en la Anual, pero Vélez planteó un duelo ofensivo y complicó a su rival en varios pasajes del encuentro.

Las emociones de Riestra y Vélez, para el complemento

Después de un primer tiempo sin demasiadas emociones, Riestra pasó a ganar al comienzo del segundo, con un cabezado de Tomás González, pero al promediar el complemento un tiro de Matías Pellegrini se desvió en Miño y descolocó al arquero Ignacio Arce para estampar la igualdad.

Y en el final surgió la polémica, cuando Vélez pasaba a ganar tras un disparo de Lanzini -que se desvió en rival- y fue al fondo del arco, pero el referí cobró una infracción previa sobre Cristian Paz y el duelo se saldó con un empate, aunque todo Vélez se quedó con una sensación agridulce.

En la próxima fecha Riestra visitará a Platense, mientras que Vélez recibirá a Estudiantes de La Plata.

Vélez Riestra Liniers
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