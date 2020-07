Vóley: Vickey Mayer, lista para ser la líder de Argentina

Cualquiera que haya visto el equipo nacional femenino de vóley de Argentina durante la temporada internacional de 2019 probablemente imaginó que la armadora Victoria Vicky Mayer había estado con los sudamericanos durante un tiempo a pesar de su evidente corta edad. No caben dudas que la formada en Regatas de Santa Fe ha tenido un gran crecimiento.

Sin embargo, esa fue solo su primera temporada con Las Panteras y la talentosa armadora, a la edad de 18 años, ciertamente estuvo a la altura de las expectativas del entrenador en jefe Hernán Ferraro. La llamó después de actuaciones prometedoras con los equipos juveniles del país, lo que les ayudó a ganar una medalla de plata en el Campeonato Sudamericano Sub-20 en 2018. Y no le decepcionó lo que vio de ella durante el año.

La confianza de Ferraro en el juego de Mayer era tan alta que el entrenador, también en su primera temporada con el equipo, le dio a la joven armadora un punto de partida en su primer torneo, nada menos que en un clasificatorio olímpico en Shreveport, Estados Unidos, donde se enfrentaron los argentinos. los anfitriones, Bulgaria y Kazajstán para un puesto en los Juegos de Tokio.

"Ciertamente no esperaba comenzar en mi primer torneo", reconoció. “Pero durante nuestro campamento de entrenamiento, Ferraro dijo que me estaba preparando para jugar. Confié en él y nuestras jugadoras más experimentadas fueron increíbles, ya que me apoyaron en cada paso que di en el seleccionado, porque obviamente estaba muy nerviosa. Eso me dio mucha confianza y contar con su experiencia fue muy alentador”.

Desde ese torneo, los argentinos fueron directamente a su próximo desafío, los Juegos Panamericanos, en Lima, Perú. Mayer retuvo su papel inicial e incluso fue votada como la mejor armadora del torneo, ayudando a su equipo a ganar su primera medalla en el evento, después de vencer a Brasil por el bronce.

"Fue una experiencia increíble", agregó Mayer. “Es como los mini Juegos Olímpicos. Estuvimos en contacto con atletas de múltiples deportes en el lugar donde se desarrollaron las competencias, y fue como un sueño estar allí. Siempre buscamos el oro, pero esa medalla de bronce fue realmente importante y nos dio más confianza de que podemos lograr aún más cosas si seguimos trabajando duro”.

272020 f2 vicky mayer lider las panteras.jpg Vicky Mayer es la armadora del seleccionado femenino Las Panteras. Prensa FIVB

Más sensaciones de la santafesina

Lo que ella no sabía en ese momento era que el momento más importante de su joven carrera con la selección argentina aún estaba por llegar. Unos meses más tarde, a principios de enero, los argentinos fueron a Bogotá, Colombia, para su intento final de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Después de derrotar a Perú y Venezuela en sets corridos en sus dos primeros partidos, Mayer y sus compañeras de equipo se enfrentaron a los anfitriones en el partido que decidiría su destino con respecto a la calificación olímpica. Con otra actuación sólida, la armadora guió a los argentinos a una victoria por 3-1 que aseguró su segunda aparición olímpica consecutiva.

"Fueron días muy nerviosos", reflexionó Mayer, que ahora tiene 19 años. “Sabíamos que era nuestra última oportunidad de clasificar y nos preparamos muy bien para el torneo. Colombia estaba jugando un gran voleibol, estaban como locales y estaban súper motivados para calificar para sus primeros Juegos Olímpicos. El estadio estaba abarrotado y apenas podíamos comunicarnos, pero nuestras jugadoras más experimentadas hicieron un gran trabajo al recordarnos lo duro que nos habíamos preparado para ese momento, por lo que sabíamos que daríamos todo lo que teníamos y lucharíamos hasta el final sin importar qué”.

272020 f003 vicky mayer lider las panteras.jpg El futuro de la santafesina está en el vóleibol italiano. Prensa FIVB

Lo que viene para Vicky

El próximo año en Tokio Mayer cumplirá 20 años y probablemente tendrá la responsabilidad de liderar un ambicioso equipo argentino, que buscará más que el noveno puesto que logró en los Juegos de Río 2016.

A pesar de su relativa falta de experiencia, parece que Mayer ya se ha ganado la confianza de Ferraro. La armadora ya sobresale en su distribución y también es una gran servidora, pero todavía hay mucho potencial para aprovechar en su juego.

"Es muy exigente, pero también es muy claro y coherente con sus conceptos y eso facilita las cosas", analizó. “Una cosa que me gusta es que siempre se toma el tiempo para explicar por qué estamos haciendo cosas en lugar de solo decirnos que las hagamos, lo cual es importante para los jugadores jóvenes, ya que nos da un propósito. Siempre me gusta jugar rápido y una armadora que realmente admiro es Joanna Wolosz, de Conegliano. El año pasado jugué en Brasil y también pude ver un montón de Macris Carneiro ".

La próxima temporada, Mayer tendrá más oportunidades de ver a la estrella polaca, ya que también jugará en la Liga italiana después de firmar con Reale Mutua Fenera Chieri. Eso, ella espera, será otro paso masivo en su desarrollo.

"Jugar en Italia siempre ha sido un sueño", comentó la jugadora santafesina formada en Regatas. “Quiero aprovechar al máximo esta oportunidad y disfrutarla al máximo. Quiero jugar tanto como pueda, para aprender y crecer tanto como jugadora como persona ".