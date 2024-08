Y Unión, ¿para cuándo? Independiente levantó su inhibición

La misma no sólo tiene que ver con los refuerzos que adquirió en este mercado de pases sino también con un problema que arrastraba hace tiempo. Mientras el DT espera para que Marco Pellegrino, Kevin Lomónaco, Federico Vera y Felipe Loyola puedan tener su debut en la institución. Sin embargo, depende de que la dirigencia levante las inhibiciones con la FIFA ya que más allá de que hubo incorporaciones todavía no sumarán minutos. Más allá de esto, hubo un avance con respecto a este tema y esto ilusiona no sólo al entrenador sino también a los fanáticos que esperan un resultado positivo.