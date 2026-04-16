Un minuto de silencio antes de izar la bandera en el regreso a clases en la escuela del tiroteo en San Cristóbal

Temprano, este jueves, la escuela Mariano Moreno recibió al equipo docente y no docente para el retorno escalonado de los alumnos que, tras el temporal de este miércoles, volvían hoy en dos tandas.

La comunidad educativa sancristobalense busca, de a poco, volver a la normalidad

El reducido grupo escolar que regresó este jueves a la Mariano Moreno en el primera izamiento de la bandera después del tiroteo fatal.

A 1 7 días del tiroteo fatal q ue conmocionó al país , la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal abrió finalmente este jueves sus puertas para recibir a parte del alumnado. El retorno, que iba a ser este miércoles pero se postergó por la lluvia, será escolonado. Este jueves, regresaban los chicos y chicas de distintas divisiones de tercer, quinto y segundo año y lo hacían en dos tandas: una a las 8.35 y otra a las 10.20 . Antes del izamiento de la bandera, hicieron un minuto de silencio por Ian Cabrera, el adolescente muerto en el ataque que conmocionó al país.

El establecimiento abrió a las 8 y a partir de entonces comenzaron a llegar los profesores. A las 8.35 llegaron los primeros alumnos. Los alumnos que tendrían que haber retomado las clases ayer miércoles –dos cursos de primero, tres de cuarto y uno de quinto– lo harán el lunes que viene.

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“Estamos rotos”

Más allá de la limpieza y reacondicionamiento del edificio —que estuvo dos semanas preservado como escena del crimen—, el clima que se respira en San Cristóbal es de extrema fragilidad. Patricia Vallejos, delegada regional de Amsafé, dialogó con enviados de El Tres y describió el estado emocional de los trabajadores de la educación.

“Las palabras que usan muchos docentes es que estamos rotos, desarmados, tristes y con miedo. Así está el docente hoy en San Cristóbal”, sentenció Vallejos.

La dirigente remarcó que, aunque el edificio se haya recuperado, lo más difícil será el proceso invisible: “Lo que nos toca ahora no es fácil, es volver a tener la confianza y la seguridad en la escuela”.

Además, reclamó mayor presencia estatal: “A veces el docente detecta que a un alumno le pasa algo, pero no tenemos las herramientas ni la facultad para intervenir solos. El equipo socioeducativo no da abasto”.

Cómo sigue el cronograma

Durante las últimas dos semanas, la escuela estuvo bajo vigilancia policial hasta finalizar las tareas de investigación. Si bien continúa, el edificio quedó habilitado para su uso. También se concretó la entrega de pertenencias que habían quedado dentro del colegio tras el ataque.

El ministro de Educación, José Goity, y la secretaria Daiana Gallo Ambrosis indicaron que, si el temporal lo permite, se avanzará con el siguiente esquema:

Jueves: reunión con padres de segundo y tercer año .

reunión con padres de . Viernes: encuentro con familias de primer año .

encuentro con familias de . Lunes: regreso efectivo de los alumnos que debían asistir el miércoles (dos cursos de primero, tres de cuarto y uno de quinto).

Para la próxima semana, se espera que todo el alumnado esté integrado, aunque con horario reducido.

“Estaremos pendientes de las situaciones particulares. Pedimos comprensión y colaboración”, señalaron desde el equipo directivo.

escuela ede San Cristobal Mariano Moreno Las escuelas de San Cristóbal retoman las clases con un esquema progresivo y foco en la contención. gentileza

Cómo fue el ataque

La mañana del lunes 30 de marzo, Gino C. (15) ingresó armado con una escopeta calibre 12/70 a la escuela y abrió fuego contra otros alumnos antes del izamiento de la bandera.

El ataque provocó la muerte de Ian Cabrera y dejó a otros dos estudiantes heridos, quienes ya recibieron el alta médica.

Por su edad, el autor es no punible, por lo que no puede recibir una pena privativa de la libertad. Actualmente permanece institucionalizado en un lugar reservado por razones de seguridad.

gino tirador escuela san cristobal La Federal allanó la casa del menor, autor del tiroteo en una escuela en San Cristóbal gentileza

La investigación

La principal hipótesis apunta a la participación del joven en foros virtuales radicalizados, como el denominado True Crime Community (TCC), donde se glorifican masacres y hechos violentos.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, advirtió: “No es un caso aislado ni bullying. Estamos frente a subculturas digitales que involucran a niños y adolescentes”.

El análisis forense del celular del atacante permitió identificar a un presunto cómplice. Según el jefe de la DUIA, Guillermo Díaz, se detectó una estrecha vinculación con otro menor.

El segundo involucrado, de 16 años, fue detenido e imputado por “participación secundaria” en homicidio agravado, en grado consumado y dos en tentativa. La Fiscalía sostiene que el adolescente conocía el plan del ataque.

El juez José Alberto Boaglio le impuso 90 días de encierro mientras avanza la causa.

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