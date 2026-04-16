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Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

En el gimnasio Ángel Malvicino, Unión cayó ante Ferro 81-74, sumando su séptima derrota al hilo y todavía no puede asegurar la categoría

Ovación

Por Ovación

16 de abril 2026 · 09:12hs
Unión perdió como local ante Ferro.

Unión perdió como local ante Ferro.

Unión (12-23) cayó frente a Ferro (21-14) por 81 a 74, sumando su séptima caída al hilo y estirando la definición para saber si jugará o no contra Argentino de Junín el Playout.

Unión y una nueva derrota que lo complica

El comienzo del encuentro fue favorable a la visita, que con circulación de balón y paciencia para elaborar los ataques fue conquistando una pequeña brecha en el tanteador; por su parte Unión un tanto errático en ataque, le costó entrar en juego, con el correr de los minutos Ferro encontró como dañar en la pintura y se fue al primer descanso en ventaja.

El Tatengue salió al segundo parcial con otra cara totalmente diferente, levantó su defensa, propuso un juego más físico y además comenzó a encontrar puntos que en la primera parte no tuvo; el Verdolaga en contra partida no supo cómo contener a Unión cuando atacó y en el aro rival tuvo bajo porcentaje de anotación. Se fueron al descanso largo con el elenco santafesino arriba en el luminoso.

El segundo tiempo fue vibrante; Unión empujado por su gente fue con más amor propio que juego, esto lo aprovechó Ferro para empardar las acciones antes del último cuarto. El cierre fue muy favorable a la visita, el dueño de casa con muy baja rotación (Emiliano Basabe tuvo que abandonar la cancha por una contractura), se quedó con poco resto físico para el final y termino sucumbiendo ante un rival que busca posicionarse en los puestos altos de la tabla.

Unión Ferro permanencia
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