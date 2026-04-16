Arranca la segunda ronda con expectativas y necesidades

Quedan siete fechas para que se definan los semifinalistas del Súper Rugby Américas. Si tomamos la temporada pasada y su agónica definición en la última fecha de la fase regular, no hay que descartar a nadie. Con un máximo de 35 puntos en juego, el camino para Cobras Brasil Rugby y Yacare XV necesita no sólo de su propio esfuerzo sino también de que quienes están por delante de ellos pierdan también puntos.

Aún en la cola de la tabla, lo hecho por estos dos equipos ha sido bueno. Yacare XV pudo finalmente ganar su primer partido, aunque el hecho de sumar seis puntos bonus en la primera fase habla de la cercanía que hubo en sus marcadores. Puede que haya dado vuelta una racha negativa.Cobras podría haber ganado con Selknam. No fue, pero el juego del equipo con base en San Pablo ha sido superior a lo visto en años anteriores.

Choque de necesitados de puntos en Uruguay

El último campeón tuvo una primera ronda en la que no encontró los puntos necesarios para arrancar la segunda etapa con mayor tranquilidad en el camino a semifinales. La actualidad lo tiene con la necesidad imperiosa de sumar puntos de manera urgente.

Por ello, el partido con un Capibaras XV que viene de tener una muy buena producción contra Tarucas el lunes por la noche es muy importante. Los puntos que sume serán puntos que le descuenta a sus rivales.

Capibaras XV tiene solo buenos recuerdos de su debut en el torneo justamente contra el equipo uruguayo. El 34-7 en el Hipódromo de Rosario mostró contundencia de la franquicia del Litoral. Desde entonces, su juego ha subido varios escalones. Será la tercera visita a Montevideo como referí del Súper Rugby Américas para Gonzalo de Achával – segunda esta temporada. Contará con Juan Maio y Arman Abi-Saab a los costados.

Destacadas presencias con Capibaras

Los Pumas del 65 pasaron por Raíces. José Luis Imhoff y Juan Francisco "Coco" Benzi sus vivencias con nuestro plantel en el almuerzo post primer entrenamiento de la semana. Referentes de Duendes y campeones argentinos con el seleccionado de Rosario, ambos fueron parte de la gira bautismal del seleccionado nacional por Sudáfrica en 1965.

image La franquicia litoraleña recibió la visita del doctor José Luis Imhoff ex entrenador de Los Pumas.

El doctor José Luis Imhoff,es el Puma 240. Fue también Head Coach de 1996 a 1999. Es el padre de los también Pumas Pedro y Juan. Con Duendes fue jugador, entrenador y dirigente. Benzi, es el Puma 223. En sus años como jugador fue un destacadísimo centro de Duendes y el seleccionado rosarino, con el que consiguió el único título nacional de la historia de la región. Junto a Eduardo España e Imhoff fue uno de los tres rosarinos en la gira en la que la selección argentina de rugby se ganó su apodo.

La octava fecha con cruces atractivos

Pampas terminó la primera etapa como único líder. Para ello, más allá de su propia capacidad, contó con la ayuda de la franquicia paraguaya que, en casa, derrotó a Dogos XV en un muy necesario triunfo. Yacare XV sabe que cualquier aspiración requiere de una segunda fase casi perfecta. Ese camino comienza el viernes en el CASI. Tomás Ninci tendrá la responsabilidad de dirigir este partido con la asistencia de Pablo Deluca y Luca Solda.

El quinto recibe al tercero, con una diferencia de seis puntos. Una derrota del local lo aleja de la franquicia tucumana mientras que una victoria lo pone de nuevo a tiro de mirar la parte alta de la tabla. Selknam, semifinalista el año pasado, ganó dos de sus tres partidos de local al momento. El del domingo será el primero de cuatro en casa en lo que resta del torneo. La historia con Tarucas es corta – sólo tres partidos al momento. Siempre ganó el local. La actualidad marca un equipo que ganó por la mínima en San Pablo y la visita que perdió en Rosario el lunes por la noche.

Bajo las luces que se acaban de instalar en el Estadio Nicolau Alayón, Cobras Brasil Rugby buscará un acercamiento con el público el domingo tras la caída del sol en San Pablo. Dogos XV no pudo con un Yacaré XV que necesitaba sacar la espina de querer terminar la primera fase con un triunfo. El camino de la reconstrucción empieza en San Pablo. No querrá perderle pisada al primero y para eso es fundamental ganar el domingo.Hacia San Pablo viajará Nehuén Jauri Rivero que hace tres semanas debía dirigir en esa plaza pero amaneció enfermo.

Programación 8° fecha:

Viernes 17 de abril

20, Pampas vs. Yacaré XV en el CASI

Domingo 19 de abril

15, Selknam de Chile vs. Tarucas en Santiago

19, Cobras de Brasil vs. Dogos XV en San Pablo

Lunes 20 de abril

Peñarol Rugby vs. Capibaras XV en Montevideo