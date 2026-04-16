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Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

La etapa decisiva del SVNS de Championship comenzará en la madrugada del viernes en la populosa ciudad del sur de China. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora se medirá con Sudáfrica, España y Uruguay

Ovación

Por Ovación

16 de abril 2026 · 08:51hs
Los Pumas debutarán el viernes a la madrugada del viernes ante España.

Los Pumas debutarán el viernes a la madrugada del viernes ante España.

Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés ya conocen rivales y horarios para el certamen que dará inicio del SVNS Championship que se disputará desde este viernes a la madrugada en Hong Kong, donde se desarrollará la primera etapa de la serie definitoria del Circuito Internacional de Rugby Seven de la presente temporada.

En esta fase decisiva, que se completará con las competencias que más adelante se celebrarán en las ciudades de Valladolid (España) y Burdeos (Francia), se definirán también los equipos que participarán en la edición 2026/27 de la categoría superior de esta especialidad.

Pumas y Yaguaretés juegan en Hong Kong

La competencia de Hong Kong se disputará entre la madrugada del viernes 17 y el domingo 19. Los Pumas 7's compartirán el Grupo A junto a Sudáfrica, España y Uruguay. Luego, los dirigidos por Santiago Gómez Cora jugarán ante Los Teros, desde las 3:23 (horario de Argentina), mientras que cerrarán la fase de grupos a las 23:39 frente a Sudáfrica.

Por su parte, Las Yaguaretés estarán en el Grupo C con Estados Unidos, Francia y España. Las argentinas se estrenarán el jueves 16 en Hong Kong ante Francia, 23:30 (de Argentina), el siguiente duelo será el viernes 17 frente a Estados Unidos, a partir de las 2:57 y en el cierre de los grupos se cruzarán con España a las 22:30.

Las últimas tres etapas del circuito que se denominarán como SVNS World Championship que tendrá la participación de 12 equipos (ocho del SVNS Series y cuatro del SVNS 2), que se disputarán en Hong Kong, Valladolid (29 al 31 de mayo) y Burdeos (5 al 7 de junio). El SVNS World Championship consagrará como campeón de cada categoría al equipo que más puntos sume, concluidas las tres etapas. En la temporada que viene, los primeros ocho equipos de cada categoría disputarán el SVNS Series, mientras que los últimos cuatro buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.

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Las Yaguaret&eacute;s comenzar&aacute;n su participaci&oacute;n este jueves con Francia.

Las Yaguaretés comenzarán su participación este jueves con Francia.

El plantel de Los Pumas 7´s lo integran: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo y Santiago Vera Feld.

Las Yaguaretés tiene su plantilla integrada por las siguientes jugadoras: Virginia Brígido, Candela Delgado, Malena Díaz, Cristal Escalanta, Sofía González, Francesca Iacaruso, Milagros Lecouna, Azul Medina, Josefina Padellaro, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich, María Taladrid y Ruth Velázquez.

Fixture Los Pumas 7´s

Viernes 17:

0.16, Los Pumas vs. España

3.23, Los Pumas vs. Uruguay

23.39, Los Pumas vs. Sudáfrica

Fixture Las Yaguaretés

Jueves 16:

23.30, Los Yaguaretés vs. Francia

Viernes 17:

2.57, Las Yaguaretés vs. Estados Unidos

22.30, Las Yaguaretés vs. España

Los Pumas Seven Hong Kong
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