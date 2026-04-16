Uno Santa Fe | Colón | Colón

El costado negativo de Colón: ocho partidos y ocho lesiones musculares

En lo que va del torneo, la principal falencia de Colón son las lesiones musculares que sufren algunos jugadores, un par de ellos de forma reincidente

Ovación

Por Ovación

16 de abril 2026 · 10:56hs
Son ocho las lesiones que sufrieron los jugadores de Colón

UNO Santa Fe / José Busiemi

Son ocho las lesiones que sufrieron los jugadores de Colón, en ocho fechas.

Sin dudas que el principal déficit de Colón en lo que va de la competencia, tiene que ver con la cantidad de jugadores que sufrieron lesiones musculares y un par de ellos de manera reincidente.

Las reiteradas lesiones musculares que sufre el plantel de Colón

Y es que en ocho fechas, jugadas, son ocho las lesiones fibrilares que debieron afrontar algunos futbolistas del plantel sabalero.

El principal afectado es Leandro Allende. El lateral izquierdo no estuvo a disposición de Ezequiel Medrán en el comienzo del torneo ante Deportivo Madryn por una dolencia muscular.

Posteriormente, sufrió un desgarro que lo marginó de los partidos ante Acassuso y San Telmo. Y luego de ser titular ante Patronato y San Miguel, padeció una ruptura fibrilar que le impidió estar contra Racing de Córdoba.

LEER MÁS: Barrios, garantía en Colón: números que marcan su liderazgo en una sólida defensa

En el caso de Julián Marcioni sufrió un desgarro en el partido ante Ferro, que lo dejó afuera del compromiso ante Acassuso y tuvo la ventaja de que no hubiera competencia en la semana posterior a su lesión.

Sin embargo, en el cotejo frente a Racing de Córdoba, volvió a sufrir una ruptura fibrilar, que lo deja afuera del compromiso ante Deportivo Morón.

Por su parte, Matías Godoy padeció un desgarro luego del partido ante Central Norte, que le impidió estar a disposición en los encuentros ante Ferro, Acassuso y San Telmo.

LEER MÁS: Medrán debe cambiar otra vez obligadamente en Colón para jugar ante Morón

Mientras que Conrado Ibarra sufrió un desgarro en el cotejo ante Acassuso, que lo dejó al margen de los encuentros ante San Telmo y Patronato.

Y en el caso de Mauro Peinipil, sufrió una ruptura fibrilar en el primer tiempo del partido con Racing de Córdoba y en consecuencia no jugará ante Deportivo Morón.

Sin dudas que es un tema para analizar y encontrar respuestas de manera inmediata, dado que la competencia es extensa y Colón debe intentar contar con todo su plantel para ir en busca del objetivo.

Colón partidos lesiones
Noticias relacionadas
En el aniversario de Unión, el presidente Luis Spahn le tiró un palito a Colón

El palito del presidente de Unión Luis Spahn para Colón

El Zurdo Diego Borda se presenta el sábado 18 en el Roque Otrino de Colón.

Regresa el boxeo profesional al Roque Otrino del Club Colón

el detras de las lesiones en colon: intensidad, contexto y una explicacion desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

lertora, la voz del lider: colon encontro el camino

Lértora, la voz del líder: "Colón encontró el camino"

Lo último

Más vuelos desde el aeropuerto de Rosario: suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Más vuelos desde el aeropuerto de Rosario: suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Matías Godoy tiene chances de ser titular por primera vez con la camiseta de Colón

Matías Godoy tiene chances de ser titular por primera vez con la camiseta de Colón

La dirigencia de Unión perdió la paciencia y accionará contra Racing

La dirigencia de Unión perdió la paciencia y accionará contra Racing

Último Momento
Más vuelos desde el aeropuerto de Rosario: suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Más vuelos desde el aeropuerto de Rosario: suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Matías Godoy tiene chances de ser titular por primera vez con la camiseta de Colón

Matías Godoy tiene chances de ser titular por primera vez con la camiseta de Colón

La dirigencia de Unión perdió la paciencia y accionará contra Racing

La dirigencia de Unión perdió la paciencia y accionará contra Racing

Tras el temporal, proponen declarar la emergencia hídrica nacional en el norte santafesino

Tras el temporal, proponen declarar la emergencia hídrica nacional en el norte santafesino

Día del Club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

Día del Club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

Ovación
San Guillermo inauguró la Copa Santa Fe 2026 con destacados atletas y marcas

San Guillermo inauguró la Copa Santa Fe 2026 con destacados atletas y marcas

Regresa el boxeo profesional al Roque Otrino del Club Colón

Regresa el boxeo profesional al Roque Otrino del Club Colón

Arranca la segunda ronda con expectativas y necesidades

Arranca la segunda ronda con expectativas y necesidades

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos