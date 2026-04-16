El costado negativo de Colón: ocho partidos y ocho lesiones musculares

En lo que va del torneo, la principal falencia de Colón son las lesiones musculares que sufren algunos jugadores, un par de ellos de forma reincidente

Son ocho las lesiones que sufrieron los jugadores de Colón, en ocho fechas.

Sin dudas que el principal déficit de Colón en lo que va de la competencia, tiene que ver con la cantidad de jugadores que sufrieron lesiones musculares y un par de ellos de manera reincidente.

Y es que en ocho fechas, jugadas, son ocho las lesiones fibrilares que debieron afrontar algunos futbolistas del plantel sabalero.

El principal afectado es Leandro Allende. El lateral izquierdo no estuvo a disposición de Ezequiel Medrán en el comienzo del torneo ante Deportivo Madryn por una dolencia muscular.

Posteriormente, sufrió un desgarro que lo marginó de los partidos ante Acassuso y San Telmo. Y luego de ser titular ante Patronato y San Miguel, padeció una ruptura fibrilar que le impidió estar contra Racing de Córdoba.

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En el caso de Julián Marcioni sufrió un desgarro en el partido ante Ferro, que lo dejó afuera del compromiso ante Acassuso y tuvo la ventaja de que no hubiera competencia en la semana posterior a su lesión.

Sin embargo, en el cotejo frente a Racing de Córdoba, volvió a sufrir una ruptura fibrilar, que lo deja afuera del compromiso ante Deportivo Morón.

Por su parte, Matías Godoy padeció un desgarro luego del partido ante Central Norte, que le impidió estar a disposición en los encuentros ante Ferro, Acassuso y San Telmo.

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Mientras que Conrado Ibarra sufrió un desgarro en el cotejo ante Acassuso, que lo dejó al margen de los encuentros ante San Telmo y Patronato.

Y en el caso de Mauro Peinipil, sufrió una ruptura fibrilar en el primer tiempo del partido con Racing de Córdoba y en consecuencia no jugará ante Deportivo Morón.

Sin dudas que es un tema para analizar y encontrar respuestas de manera inmediata, dado que la competencia es extensa y Colón debe intentar contar con todo su plantel para ir en busca del objetivo.