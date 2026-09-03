Investigan un femicidio seguido de suicidio tras hallar dos cuerpos calcinados dentro de un auto en Villa Gobernador Gálvez

Los cadáveres fueron encontrados este jueves dentro de un vehículo incendiado en la zona de la bajada a Cargill, sobre la costa del río. La fiscal Noelia Navone trabaja sobre una hipótesis preliminar de femicidio seguido de suicidio y espera los resultados de las pericias y las autopsias para determinar cómo ocurrieron las dos muertes.

Dos personas fueron encontradas sin vida este jueves dentro de un automóvil que había sido incendiado en la zona de la bajada a Cargill , sobre la costa del río en Villa Gobernador Gálvez .

El fuego provocó que los cuerpos quedaran completamente calcinados, por lo que hasta el momento no pudieron ser identificados . La fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación ( MPA ), Noelia Navone , estuvo presente en el lugar y supervisó las tareas realizadas por los investigadores y los especialistas que trabajaron en la escena.

Según explicó la fiscal, ambos cadáveres quedaron irreconocibles como consecuencia de la acción del fuego. Sin embargo, los investigadores hallaron documentación correspondiente a un hombre, elemento que podría resultar relevante para avanzar en la identificación.

Investigan cómo comenzó el incendio

Los primeros peritajes realizados por especialistas de Bomberos Zapadores determinaron, de manera preliminar, que el fuego se habría iniciado en la parte trasera del vehículo.

A esto se sumaron testimonios incorporados por la Fiscalía durante las primeras horas de la investigación. De acuerdo con esos relatos, testigos habrían observado a un hombre prender fuego el automóvil, ingresar al río, salir nuevamente y volver a entrar al vehículo.

LEER MÁS: Villa Gobernador Gálvez: hallaron dos cadáveres calcinados dentro de un auto y sospechan un doble crimen

La secuencia será ahora analizada por los investigadores para determinar exactamente qué ocurrió y establecer quiénes eran las personas que se encontraban dentro del rodado.

La hipótesis de femicidio seguido de suicidio

Con los elementos reunidos hasta el momento, la fiscal Navone señaló que una de las hipótesis preliminares que se investiga es la de un femicidio seguido de suicidio.

La funcionaria judicial aclaró que se trata de una línea de investigación inicial y que todavía no existen precisiones definitivas sobre la mecánica ni sobre las circunstancias de ambas muertes.

La Fiscalía deberá determinar, entre otros aspectos, la identidad de las víctimas, la relación entre ellas, la causa concreta de los fallecimientos y si existieron acciones previas al incendio que permitan reconstruir la secuencia.

Pericias y autopsias para establecer qué ocurrió

En la escena trabajaron agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes preservaron el lugar y realizaron los peritajes correspondientes.

La Fiscalía dispuso además la realización de las autopsias de ambos cuerpos, con el objetivo de establecer científicamente la causa y el mecanismo de las muertes.

LEER MÁS: Rosario y Villa Gobernador Gálvez: desarticularon una organización dedicada a la venta minorista de drogas

También serán sometidos a peritajes el automóvil y los restos encontrados en el lugar, con el objetivo de determinar cómo se inició y desarrolló el incendio y si existen elementos que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

Búsqueda de testigos e imágenes

Como parte de las primeras medidas, los investigadores relevaron la zona para localizar posibles testigos y verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector costero.

Las imágenes podrían resultar clave para establecer los movimientos del vehículo y de las personas que estuvieron en el lugar antes y durante el incendio.

Mientras avanzan las pericias, la Fiscalía aguarda los resultados forenses que permitan confirmar o descartar la principal hipótesis y avanzar en la identificación de las dos personas fallecidas.