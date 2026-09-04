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Barrio Belgrano: volvía a trabajar, lo asaltaron a mano armada, le robaron el celular y el estéreo del auto

Ocurrió este viernes a las 6 de la mañana en calle Obispo Boneo al 3.500. Un hombre fue sorprendido por dos delincuentes armados que se movilizaban en una moto. Lo amenazaron con un arma de fuego y se llevaron su celular y el estéreo del auto

Juan Trento

Por Juan Trento

4 de septiembre 2026 · 11:33hs
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Los asaltantes se movilizaban en moto

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Los asaltantes se movilizaban en moto, amenazaron a la víctima con un revólver y escaparon por calle Obispo Boneo.

Un hombre de 29 años fue víctima de un asalto a mano armada este viernes por la mañana cuando regresaba a su domicilio en barrio Belgrano, en la ciudad de Santa Fe.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en calle Obispo Boneo al 3500. Según denunció la víctima, fue abordada por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos.

Los asaltantes lo amenazaron con lo que se presume era un revólver y le sustrajeron un teléfono celular y el estéreo de su auto. Luego del robo, los delincuentes escaparon por calle Obispo Boneo hacia el oeste.

La denuncia al 911

Tras el asalto, la víctima dio aviso a la Central de Emergencias 911. Desde allí se comisionó un móvil policial hasta el lugar. Minutos después, efectivos del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) arribaron a la zona de Obispo Boneo al 3500 y entrevistaron al damnificado, quien relató a los agentes la mecánica del asalto y aportó detalles sobre las características de los delincuentes y el vehículo en el que escaparon.

Investigación y búsqueda de cámaras

Los policías comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA dispuso una serie de medidas tendientes a identificar a los responsables del robo calificado. Entre ellas, ordenó que se entreviste a vecinos de la zona que pudieran haber sido testigos del hecho, además de constatar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado tanto el momento del ataque como el recorrido utilizado por los delincuentes durante la fuga.

También se dispuso el secuestro de elementos de interés para la investigación y la realización de los correspondientes peritajes criminalísticos.

Las tareas periciales fueron llevadas adelante por agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa quedó provisoriamente caratulada como robo calificado y continúa bajo investigación para determinar la identidad y el paradero de los dos delincuentes.

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