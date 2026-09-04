Femicidio seguido de suicidio en Villa Gobernador Gálvez: investigan el crimen de Mariana Di Paolo y una denuncia previa contra su expareja

La mujer había denunciado a Luis Rodrigo Argañaraz dos días antes por el hostigamiento que sufría. Un video filmado por pescadores desde una embarcación y distintas cámaras de la zona son piezas clave para reconstruir la secuencia que terminó con ambos cuerpos calcinados dentro de un Chevrolet Corsa.

Villa Gobernador Gálvez. Se investiga la muerte de Mariana Di Paolo y Luis Rodrigo Argañaraz, hallados calcinados en un auto.

La investigación por el hallazgo de dos cuerpos calcinados dentro de un automóvil incendiado en Villa Gobernador Gálvez permitió establecer la identidad de las víctimas y el vínculo que las unía. La mujer fue identificada como Mariana Di Paolo , mientras que el hombre era Luis Rodrigo Argañaraz , quien había sido su pareja durante varios años.

El hallazgo se produjo este jueves por la mañana en la zona de la bajada El Espinillo , a la vera del río, cuando efectivos de la Policía de Santa Fe acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertó sobre un vehículo en llamas.

En el interior del Chevrolet Corsa incendiado fueron encontrados los dos cadáveres, completamente calcinados.

Con la identificación de las víctimas, los investigadores de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y la fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Noelia Navone, comenzaron a reconstruir el contexto previo al desenlace.

Una denuncia por hostigamiento, dos días antes

Uno de los elementos que adquirió especial relevancia para los investigadores es que Mariana Di Paolo había denunciado a Argañaraz dos días antes del crimen por el hostigamiento que sufría.

Ese antecedente forma parte de las líneas de investigación para intentar establecer el contexto en el que se produjo el ataque y determinar cómo se desarrolló la secuencia posterior.

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La denuncia será analizada junto con otros elementos reunidos durante las primeras horas de la pesquisa para establecer si existieron conductas previas que permitan reconstruir la dinámica de la relación y el eventual desencadenante del crimen.

El video que puede ser clave para reconstruir la secuencia

Entre las principales evidencias incorporadas a la investigación se encuentra un video registrado por pescadores desde una embarcación, que muestra al Chevrolet Corsa incendiado en la costa.

En las imágenes puede observarse al hombre en las inmediaciones del automóvil mientras el vehículo se encontraba en llamas. En determinado momento, corre y se arroja sobre el rodado.

A esto se suma el relato de otro testigo, quien aseguró haber visto a la persona que había ingresado al agua salir nuevamente por sus propios medios y dirigirse hacia la parte trasera del vehículo.

La Fiscalía considera que ese registro puede resultar determinante para establecer qué hizo Argañaraz antes, durante y después del incendio y aportar elementos sobre la mecánica del hecho.

Todavía falta reconstruir cómo ocurrió el crimen

Uno de los principales interrogantes que mantiene abierta la investigación es cuándo y dónde se produjo el femicidio.

Por el momento, no está establecido si Mariana fue asesinada en el lugar donde posteriormente apareció el automóvil o si Argañaraz llegó hasta la costa con la mujer ya fallecida.

Ese punto será analizado mediante las autopsias y los peritajes realizados sobre el vehículo.

Los médicos forenses deberán determinar científicamente la causa y el mecanismo de muerte de ambos cuerpos y establecer, dentro de lo posible, si existían lesiones anteriores al incendio que permitan reconstruir lo sucedido antes de la acción del fuego.

Femicidio seguido de suicidio

Con los elementos reunidos hasta el momento, la Fiscalía trabaja sobre una hipótesis provisoria de femicidio seguido de suicidio.

La investigación sostiene preliminarmente que Argañaraz habría asesinado a su expareja y posteriormente habría tomado la decisión de quitarse la vida.

Sin embargo, la calificación es provisoria y deberá ser respaldada por la evidencia que surja de las pericias, las autopsias, los testimonios y el análisis de las imágenes.

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Cámaras y peritajes para determinar la secuencia

La fiscal Navone ordenó una serie de medidas destinadas a reconstruir el recorrido del vehículo y los minutos previos al incendio.

Los investigadores relevarán cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en la zona y en posibles trayectos realizados por el Chevrolet Corsa.

Además, se dispuso el secuestro del video registrado por los pescadores y su análisis como evidencia dentro de la causa.

En paralelo, los especialistas del área Científica de la PDI realizaron los peritajes criminalísticos correspondientes y los expertos de Bomberos analizaron el automóvil para establecer cómo se inició y desarrolló el incendio.

El hallazgo que activó la investigación

El caso comenzó a investigarse luego de un llamado al 911 realizado por una persona que aseguró haber visto a un hombre prender fuego un automóvil y luego arrojarse al río.

Cuando llegaron los policías, confirmaron que dentro del vehículo había dos cuerpos.

A partir de ese momento se preservó la escena y se puso en marcha el operativo criminalístico para identificar a las víctimas y determinar las circunstancias del hecho.

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Una investigación con varios interrogantes abiertos

La identificación de Mariana Di Paolo y Luis Rodrigo Argañaraz permitió avanzar sobre uno de los principales interrogantes iniciales: establecer quiénes eran las personas que habían muerto dentro del automóvil.

Ahora, la investigación busca reconstruir con precisión la secuencia del femicidio, el incendio y el posterior suicidio, además de establecer si el crimen ocurrió en la costa o en otro lugar.

La denuncia por hostigamiento presentada por Mariana dos días antes, el video filmado por los pescadores, los testimonios y las imágenes de las cámaras de seguridad serán piezas centrales para completar esa reconstrucción.

Mientras la Fiscalía aguarda los resultados de las autopsias y de los distintos peritajes, la causa continúa bajo la hipótesis de femicidio seguido de suicidio, una calificación que deberá ser confirmada a partir de la evidencia reunida.