Cayó preso el tiratiros enviado por un prestamista para balear la casa de un deudor que no pudo pagar a tiempo

El aprehendido, de 31 años, está investigado como presunto autor de un ataque a balazos contra una vivienda de Sauce Viejo, donde se encontraban una mujer y sus dos hijas menores. La denuncia reveló que, horas antes del ataque, un prestamista habría amenazado al marido de la víctima por una deuda impaga

El aprehendido, de 31 años, está investigado como presunto autor de un ataque a balazos contra una vivienda de Sauce Viejo

Este lunes, y como corolario de una investigación que se extendió durante dos semanas por el delito de abuso de armas , oficiales de la 4.ª Inspectoría Zonal de Santo Tomé realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Libertad al 4400 .

Durante el procedimiento, los policías aprehendieron a un hombre identificado como J. E. M. V., de 31 años , investigado como el presunto autor del ataque a tiros contra una vivienda de Sauce Viejo , donde en ese momento se encontraban una mujer y sus dos hijas menores.

Además, durante la requisa realizada en el inmueble, los uniformados secuestraron cartuchos, municiones intactas y vainas servidas.

Durante la requisa realizada en el inmueble, los uniformados secuestraron cartuchos, municiones intactas y vainas servidas. gentileza

La denuncia y las amenazas por una deuda

La mujer relató ante la Policía lo que atravesó durante la noche del 13 de agosto, en dos momentos diferentes. El primero ocurrió alrededor de las 21, cuando su marido salió de la vivienda rumbo a su trabajo y se encontró con un prestamista, a quien le adeudaba dinero. Según la denuncia, el hombre llegó al lugar en una camioneta y, tras mantener una conversación con el deudor, lo habría amenazado con sufrir represalias si no pagaba la deuda.

Dos horas más tarde, cerca de las 23, se produjo el violento ataque. Mientras la mujer permanecía en el interior de la vivienda junto a sus dos hijas menores, un hombre llegó al lugar a bordo de una motocicleta, detuvo la marcha y disparó a mansalva contra el frente de la casa.

La víctima realizó la denuncia en la Subcomisaría 13.ª de Santo Tomé. Los policías informaron inmediatamente lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Roberto Olcese, quien ordenó iniciar una investigación para esclarecer el hecho.

Cámaras y testigos, claves en la investigación

Desde entonces, los oficiales de la 4.ª Inspectoría Zonal comenzaron a reconstruir lo ocurrido. Los investigadores buscaron testigos entre los vecinos de la zona de calle 29, entre 2 y 4, de Sauce Viejo, y analizaron imágenes obtenidas de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

Precisamente, las filmaciones resultaron fundamentales para avanzar en la pesquisa, ya que permitieron obtener datos sobre el tipo de motocicleta utilizada por el atacante, además de características vinculadas con su contextura física y la vestimenta que llevaba puesta.

Con esos elementos, los investigadores lograron avanzar en la identificación del presunto agresor y elevaron las actuaciones a la fiscalía.

Las filmaciones resultaron fundamentales para avanzar en la pesquisa, ya que permitieron obtener datos sobre el tipo de motocicleta utilizada por el atacante, gentileza

Allanamiento y aprehensión del principal sospechoso

Una vez identificado el presunto autor de los disparos, la fiscalía solicitó al Colegio de Jueces una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en Libertad al 4400, en Santo Tomé.

Durante la jornada del lunes, y con la colaboración de efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) de la Policía de Santa Fe, los agentes ingresaron al inmueble y aprehendieron al principal investigado, identificado como J. E. M. V., de 31 años.

Posteriormente, durante la requisa de las distintas dependencias de la vivienda, secuestraron cartuchos de escopeta, una munición de fusil calibre 7.62, tres balas de pistola calibre 9 milímetros, una bala calibre 22 y dos vainas servidas calibre 9 milímetros.

Continuará detenido e investigado por abuso de armas

Las autoridades informaron sobre el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que posteriormente comunicó las novedades al fiscal Roberto Olcese.

El funcionario judicial ordenó que J. E. M. V. continuara privado de su libertad, que fuera trasladado para ser examinado en Medicina Legal, identificado formalmente y posteriormente alojado en una dependencia policial de Orden Público.

Por el momento, la causa cuenta con una calificación provisoria de abuso de armas, mientras continúan las actuaciones para determinar las responsabilidades en el ataque a balazos y la posible vinculación del hecho con las amenazas por una deuda.

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