Colastiné: privaron de la libertad a un hombre, lo robaron y después descubrieron que lo habían confundido con otra persona

Sucedió esta madrugada en una parada de colectivos. Un hombre fue interceptado por error: lo confundieron con otra persona y, al advertir la equivocación, lo liberaron, aunque se quedaron con sus pertenencias

Las inmediaciones del lugar en donde la víctima fue subida a la fuerza en uh vehículo por tres persona

Un insólito episodio de privación ilegítima de la libertad y robo ocurrió durante la madrugada de este lunes en Colastiné Norte . Un hombre de 26 años fue abordado por tres personas que se movilizaban en una camioneta negra doble cabina , quienes lo obligaron a subir al vehículo y luego descubrieron que lo habían confundido con otra persona. El hecho ocurrió minutos antes de las 2 de la madrugada , en la parada de colectivos El Descanso , ubicada sobre la Ruta Provincial 1 .

Según el relato que la víctima brindó posteriormente a los agentes policiales, fue interceptado por los tres ocupantes del vehículo, quienes lo subieron por la fuerza y le colocaron una capucha .

Los agresores lo habrían confundido con un hombre al que apodaban Gastón, a quien, según manifestó la víctima, debían trasladar hasta otro hombre llamado Sergio.

Descubrieron que se habían equivocado de persona

La confusión quedó al descubierto cuando los individuos revisaron la billetera del hombre y advirtieron que no se trataba de la persona que buscaban. Ante esa situación, lo hicieron descender del vehículo y lo dejaron en libertad. Sin embargo, antes de retirarse, se llevaron sus pertenencias.

Según la denuncia, le sustrajeron la billetera, que contenía unos 12.000 pesos, además del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la tarjeta SUBE.

El hombre fue encontrado posteriormente por agentes de la Comisaría 28ª de Colastiné y del Comando Radioeléctrico de la Costa, en inmediaciones del kilómetro 24 de la Ruta Provincial 1.

Ante los policías, la víctima relató lo ocurrido y brindó detalles sobre la secuencia y las características de las personas que participaron del hecho. Los agentes labraron el acta correspondiente y comenzaron con las primeras tareas investigativas.

La investigación quedó en manos del MPA

A partir de la denuncia, los policías realizaron la búsqueda de testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían haber registrado el momento en que ocurrió el episodio.

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde informaron lo sucedido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó la elaboración de un informe sobre el hecho, la identificación de posibles testigos y el secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en la zona donde ocurrió el episodio.

Las medidas dispuestas buscan determinar quiénes fueron los autores del hecho, establecer cómo se produjo la confusión de identidad y avanzar en su eventual identificación.