Virus Sincicial Respiratorio en Santa Fe: los niños pequeños, entre los más afectados por las infecciones respiratorias

El Virus Sincicial Respiratorio aumentó su circulación en las últimas semanas y tiene una fuerte presencia entre los menores de dos años internados. El informe provincial también advierte por la circulación de influenza A y B.

El último informe epidemiológico de Santa Fe encendió la atención sobre la evolución de las infecciones respiratorias agudas (IRA) durante las últimas semanas. Según los datos oficiales, desde la semana epidemiológica 24 se observa un incremento de los casos de Virus Sincicial Respiratorio (VSR) .

Al mismo tiempo, el comportamiento de la influenza mostró un cambio: mientras los casos de influenza A presentan una tendencia descendente, la influenza B comenzó a aumentar en las últimas semanas. Los casos de influenza fueron detectados en todos los grupos etarios.

Las infecciones respiratorias representan una de las principales causas de enfermedad y mortalidad, especialmente entre niños menores de 5 años, con mayor impacto en los menores de 2, adultos mayores y personas con enfermedades de base, como patologías cardiovasculares o respiratorias e inmunosupresión.

Más de 36.000 notificaciones de infecciones respiratorias en internados

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud de Santa Fe, entre la SE1 y la SE33 de 2026 se notificaron 36.143 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en pacientes internados.

De ese total, se confirmaron 2.122 casos de virus respiratorios, equivalentes al 5,9% de las notificaciones. Los agentes identificados fueron:

Influenza A: 638 casos.

638 casos. Virus Sincicial Respiratorio (VSR): 569 casos.

569 casos. Metapneumovirus: 433 casos.

433 casos. Adenovirus: 178 casos.

178 casos. Influenza B: 128 casos.

128 casos. Parainfluenza: 102 casos.

102 casos. SARS-CoV-2: 74 casos.

En las últimas tres semanas analizadas, correspondientes a las SE31, SE32 y SE33, se contabilizaron 6.015 notificaciones de IRAG en pacientes internados y se confirmaron 505 casos de distintos virus respiratorios.

Influenza A fue el virus predominante durante buena parte del año

El informe señala que desde la SE15 se produjo un incremento de los casos de Influenza A, que pasó a ser el virus predominante hasta aproximadamente la semana epidemiológica 24.

Dentro de los subtipos, predominó Influenza A(H3N2), cuya circulación había comenzado durante las últimas semanas de 2025. El mayor peso relativo de este virus se registró entre las SE20 y SE22, para luego comenzar a descender.

Además, desde diciembre de 2025 hasta el período analizado fueron confirmados 22 casos de Influenza A(H3N2) correspondientes al subclado J.2.4.1/K en personas con residencia habitual en la provincia de Santa Fe. Según el informe, todos evolucionaron favorablemente.

Seis muertes asociadas a influenza

Uno de los datos más relevantes del informe es que durante el período analizado se notificaron seis defunciones asociadas a infección por virus influenza en Santa Fe.

El documento oficial señala que todos los fallecidos presentaban condiciones predisponentes para desarrollar una enfermedad grave y ninguno había recibido la vacuna antigripal.

A partir de estos datos, el Ministerio de Salud volvió a remarcar la importancia de alcanzar una adecuada cobertura de vacunación antigripal en las poblaciones consideradas prioritarias y de mantener la vigilancia de los virus respiratorios que circulan en la provincia.

El VSR aumenta y afecta especialmente a los más chicos

El comportamiento del Virus Sincicial Respiratorio es otro de los puntos destacados por el informe epidemiológico. Su circulación comenzó a mostrar una proporción creciente desde aproximadamente la SE24 y adquirió un peso importante durante las últimas semanas analizadas, ubicándose desde la SE26 entre los virus con mayor proporción de casos junto con el metapneumovirus.

Los datos por edad muestran además una fuerte presencia del VSR entre los niños pequeños. Entre los casos confirmados en pacientes internados se contabilizaron 186 casos en menores de 6 meses, 125 entre los 6 y 11 meses y 131 entre los 12 y 23 meses.

Quiénes deben recibir la vacuna antigripal

Frente a la circulación de los distintos virus respiratorios, el Ministerio de Salud mantiene la recomendación de la vacunación antigripal anual para los grupos priorizados.

Entre ellos se encuentran:

Personal de salud .

. Personas gestantes .

. Niños y niñas de 6 a 24 meses .

. Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo .

. Mayores de 65 años .

. Personal estratégico.

El informe remarca que la aplicación oportuna de la vacuna constituye una medida preventiva fundamental para reducir el riesgo de complicaciones vinculadas con la influenza.

Dengue: no hay casos confirmados en la nueva temporada en Santa Fe

El informe también analiza la situación del dengue en la provincia. Durante la temporada 2025-2026 se habían confirmado dos casos importados, correspondientes a los serotipos DEN-2 y DEN-3, sin detectar circulación autóctona en Santa Fe.

Con el inicio de la nueva temporada 2026-2027, el reporte señala que no se confirmaron casos de dengue en la provincia.

Desde el comienzo de la actual temporada, comprendida entre la SE31 de 2026 y la SE30 de 2027, se notificaron 17 casos correspondientes a los eventos "Dengue" y "Dengue durante la gestación". Hasta el momento del corte del informe, ninguno había sido confirmado.

Las autoridades sanitarias recomendaron mantener la vigilancia epidemiológica intensificada y realizar la notificación inmediata ante casos de Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI).

• LEER MÁS: Con 80 donantes en lo que va del año, Santa Fe afianza su compromiso con la procuración de órganos