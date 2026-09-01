Colón le apunta a Jonás Acevedo y José Alonso debe tomar la decisión

El volante de Instituto es el jugador que quiere Iván Delfino, pero para sumarlo Colón debe hacer un esfuerzo económico y el presidente sabalero tiene que terminar de definir la cuestión

Si bien fueron surgiendo distintas alternativas, la realidad indica que la prioridad para el técnico de Colón Iván Delfino tiene nombre y apellido: Jonás Acevedo.

El mediocampista ofensivo que juega en Instituto es el nombre apuntado para reforzar el plantel y el propio DT sabalero lo admitió en conferencia de prensa luego de la derrota ante Racing de Córdoba.

Lo cierto es que el presidente de Colón José Alonso tiene los números arriba de la mesa, respecto al costo económico que debería afrontar para sumar al jugador.

Y ahora debe bajar el martillo, sucede que el máximo dirigente rojinegro quiere mantener el equilibrio financiero y no pagar más de lo que se puede.

LEER MÁS: Colón debe cambiar la imagen y corregir varios aspectos antes del duelo clave ante Morón

Algunos dirigentes entienden que se debe hacer el esfuerzo económico para reforzar el plantel, teniendo en cuenta que Colón en estos meses se juega la chance de ascender a Primera División.

En las últimas horas se mencionó el nombre de Marcos Roseti, volante ofensivo de 29 años que juega en Midlan. En lo que va del campeonato, disputó 23 partidos como titular y marcó tres goles.

Por lo cual, habrá que esperar las próximas horas, ya que este miércoles a las 18 vence el plazo para que Colón sume un jugador. La opción principal es Acevedo, pero por las dudas, aparecen otros nombres.