Balearon a un hombre que sorprendió a dos delincuentes que entraron a robar en su casa en barrio Las Flores

Los delincuentes destrozaron a patadas el portón de la casa. El estruendo despertó al dueño, quien se encontró con los ladrones y opuso resistencia. Uno de ellos extrajo un arma de fuego y realizó al menos tres disparos. La víctima recibió un impacto en una pierna

El dueño de casa recibió un balazo en una pierna y fue trasladado al hospital Iturraspe para su atención

Este lunes, durante la madrugada, un hombre de 55 años fue baleado en una pierna luego de sorprender a dos delincuentes que habían ingresado a robar en su vivienda , ubicada sobre calle Larrea al 4500 , en el barrio Las Flores de la ciudad de Santa Fe .

Según se conoció, los delincuentes ingresaron al inmueble luego de forzar a patadas el portón del garaje . Cuando intentaban avanzar hacia el interior de la vivienda, el estruendo provocado despertó al propietario, quien se levantó y se encontró con los dos ladrones dentro de su casa.

El hombre opuso resistencia con la intención de frustrar el robo. En ese momento, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego que llevaba en la cintura y efectuó al menos tres disparos contra la víctima. Uno de los proyectiles impactó en la pierna izquierda del hombre de 55 años. Tras el ataque, los dos delincuentes escaparon del lugar.

Denuncia y asistencia médica

Vecinos que viven en inmediaciones de la vivienda ubicada sobre Larrea al 4500 escucharon las detonaciones de los disparos y los gritos que provenían del interior del inmueble, por lo que denunciaron el suceso a los operadores de la Central de Emergencias 911.

Poco después llegaron al lugar oficiales del Comando Radioeléctrico, quienes dialogaron con la víctima y solicitaron asistencia médica. Personal del SIES 107 constató que el hombre presentaba una herida de arma de fuego en una de sus piernas y dispuso su traslado al hospital Iturraspe.

En el centro de salud fue asistido por los médicos del área de Emergentología, quienes le practicaron las curaciones correspondientes. Según se informó, no corre peligro de muerte y posteriormente recibió el alta médica.

Investigación por el violento robo

Los policías que trabajaron en la vivienda comenzaron con las primeras tareas de investigación para intentar identificar a los dos delincuentes que participaron del violento episodio.

Los uniformados buscaron posibles testigos entre los vecinos del sector que pudieran aportar información sobre lo ocurrido y también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona.

El objetivo es determinar si alguno de los dispositivos registró imágenes que permitan establecer la identidad de los delincuentes o, al menos, conocer detalles sobre su complexión física y vestimenta, además de reconstruir la secuencia del ataque.

La investigación y la calificación provisoria

En el lugar intervinieron oficiales de Orden Público de la Policía de Santa Fe, quienes informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital.

Posteriormente, se dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó que se recabara información sobre el estado de salud del hombre herido y que fueran identificadas las personas que pudieran aportar datos como testigos.

Además, dispuso que se constatara y eventualmente se secuestrara el material registrado por las cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes vinculadas con el hecho.

También ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, que estarán a cargo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

De manera provisoria, la atribución delictiva fue calificada como tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego, seguido de lesiones con arma de fuego.

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