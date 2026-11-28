El siniestro ocurrió este sábado en el cruce de la ruta nacional 34 y la ruta provincial 62, en jurisdicción de Sunchales. El conductor de un Renault Clio, falleció en el lugar. El camionero, de 34 años, resultó ileso

El siniestro fatal ocurrió en el cruce de la ruta nacional 34 y la ruta provincial 62, en jurisdicción de Sunchales.

Se realizan peritajes para determinar la mecánica del choque y la causa de muerte por necropsia.

En las primeras horas de este sábado, alrededor de las 6, se produjo un siniestro vial fatal en el cruce de la ruta nacional 34 y la ruta provincial 62 , en jurisdicción de la ciudad de Sunchales , departamento Castellanos.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron un automóvil Renault Clio, dominio GTV 973, y un camión Scania R-500. Como consecuencia del impacto, Cristian Adrián Zeballos, de 46 años , conductor del vehículo de menor porte, falleció en el lugar. En tanto, el camionero, identificado por sus iniciales G. C., de 34 años, resultó ileso.

El siniestro fatal ocurrió en el cruce de la ruta nacional 34 y la ruta provincial 62, en jurisdicción de Sunchales. gentileza

Denuncia

Automovilistas que transitaban por la zona fueron quienes denunciaron el siniestro a la central de emergencias 911.

Minutos después, arribaron oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quienes preservaron el lugar del choque y organizaron un operativo de seguridad vial. El tránsito fue desviado a muy baja velocidad y por caminos alternativos, mientras aguardaban la llegada de un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107).

El profesional examinó al conductor del Renault Clio y constató su fallecimiento. Zeballos circulaba de norte a sur, en sentido contrario al camión, cuyo conductor resultó ileso.

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Peritajes criminalísticos

Efectivos de la Sección Seguridad Vial Rafaela de Gendarmería Nacional intervinieron en el lugar y realizaron tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito.

La circulación permaneció interrumpida en ambos sentidos, con tramos de paso asistido, mientras se desarrollaban las tareas periciales.

A las 8.45 de este sábado, una vez concluidos los peritajes criminalísticos realizados por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), fueron removidos ambos vehículos y se normalizó el tránsito vehicular.

Investigación y necropsia

Las autoridades de Gendarmería Nacional informaron sobre lo ocurrido a las jefaturas de la Región II y del Escuadrón Seguridad Vial Rafaela. Posteriormente, se dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó la realización de peritajes accidentológicos para establecer la mecánica y la dinámica del choque.

Además, dispuso que, una vez finalizadas las actuaciones en el lugar, el cuerpo de la víctima fuera trasladado a la morgue judicial, donde médicos forenses realizarán la necropsia para determinar científicamente la causa de la muerte.