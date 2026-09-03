Investigan un ataque a cuchilladas contra un hombre en situación de calle en el barrio Santa Rosa de Lima

En los primeros minutos de este jueves, un hombre de 55 años, identificado como Fabián Leone, fue atacado con un arma blanca por un agresor desconocido. Vecinos denunciaron el hecho y el Comando trasladó a la víctima al hospital Cullen, donde recibió atención médica y quedó en observación.

Un hombre de 55 años en situación de calle fue víctima de un ataque con un arma blanca durante los primeros minutos de este jueves en el barrio Santa Rosa de Lima , en la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió alrededor de las 0.30 , en inmediaciones de la esquina formada por las calles Juan Díaz de Solís y pasaje Mitre . La víctima fue identificada como Fabián Leone , quien resultó herido con un cuchillo por un agresor cuya identidad todavía se desconoce.

Tras el ataque, vecinos de la zona dieron aviso a la central de emergencias 911 , desde donde se comisionó a oficiales del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santa Fe (CREC) hasta el lugar.

Denunciaron el ataque al 911

Los agentes arribaron a la zona de Mitre y José Díaz y encontraron al hombre herido. Leone se encontraba conmocionado por lo ocurrido y, en ese momento, no pudo aportar información precisa sobre quién o quiénes lo atacaron ni sobre las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Posteriormente, efectivos de la Subcomisaría 2ª quedaron a cargo de las primeras actuaciones y comenzaron a recabar información entre los vecinos del sector para intentar determinar cómo ocurrió el ataque e identificar al responsable.

En ese marco, los investigadores también verificaron la posible existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el momento de la agresión o los movimientos del atacante antes y después del hecho.

Trasladaron al herido al hospital Cullen

Ante la demora de una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107, el hombre fue trasladado hasta el hospital José María Cullen.

En el centro de salud, un médico de guardia examinó a Leone y constató que presentaba dos heridas de arma blanca en la zona de los glúteos. Según el diagnóstico inicial, las lesiones no revestían riesgo de vida.

Luego de recibir las correspondientes curaciones, el hombre quedó internado en observación.

La investigación quedó en manos del MPA

La novedad sobre el ataque fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos responsables informaron lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA dispuso una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Entre ellas, se ordenó verificar el estado de salud de la víctima, identificar a posibles testigos y constatar la existencia de registros de cámaras de seguridad en el sector.

También se dispuso la realización de los peritajes criminalísticos de rigor por parte de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Mientras continúa la investigación para determinar quién fue el autor del ataque y cuáles fueron los motivos de la agresión, la causa fue caratulada provisoriamente como "lesiones dolosas".

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