Uno Santa Fe | Policiales | ataques

Investigan un ataque a cuchilladas contra un hombre en situación de calle en el barrio Santa Rosa de Lima

En los primeros minutos de este jueves, un hombre de 55 años, identificado como Fabián Leone, fue atacado con un arma blanca por un agresor desconocido. Vecinos denunciaron el hecho y el Comando trasladó a la víctima al hospital Cullen, donde recibió atención médica y quedó en observación.

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de septiembre 2026 · 11:43hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Investigan un ataque a cuchilladas contra un hombre en situación de calle en el barrio Santa Rosa de Lima

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Un hombre de 55 años en situación de calle fue víctima de un ataque con un arma blanca durante los primeros minutos de este jueves en el barrio Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió alrededor de las 0.30, en inmediaciones de la esquina formada por las calles Juan Díaz de Solís y pasaje Mitre. La víctima fue identificada como Fabián Leone, quien resultó herido con un cuchillo por un agresor cuya identidad todavía se desconoce.

Tras el ataque, vecinos de la zona dieron aviso a la central de emergencias 911, desde donde se comisionó a oficiales del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santa Fe (CREC) hasta el lugar.

Denunciaron el ataque al 911

Los agentes arribaron a la zona de Mitre y José Díaz y encontraron al hombre herido. Leone se encontraba conmocionado por lo ocurrido y, en ese momento, no pudo aportar información precisa sobre quién o quiénes lo atacaron ni sobre las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Posteriormente, efectivos de la Subcomisaría 2ª quedaron a cargo de las primeras actuaciones y comenzaron a recabar información entre los vecinos del sector para intentar determinar cómo ocurrió el ataque e identificar al responsable.

En ese marco, los investigadores también verificaron la posible existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el momento de la agresión o los movimientos del atacante antes y después del hecho.

Trasladaron al herido al hospital Cullen

Ante la demora de una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107, el hombre fue trasladado hasta el hospital José María Cullen.

En el centro de salud, un médico de guardia examinó a Leone y constató que presentaba dos heridas de arma blanca en la zona de los glúteos. Según el diagnóstico inicial, las lesiones no revestían riesgo de vida.

Luego de recibir las correspondientes curaciones, el hombre quedó internado en observación.

La investigación quedó en manos del MPA

La novedad sobre el ataque fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos responsables informaron lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA dispuso una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Entre ellas, se ordenó verificar el estado de salud de la víctima, identificar a posibles testigos y constatar la existencia de registros de cámaras de seguridad en el sector.

También se dispuso la realización de los peritajes criminalísticos de rigor por parte de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Mientras continúa la investigación para determinar quién fue el autor del ataque y cuáles fueron los motivos de la agresión, la causa fue caratulada provisoriamente como "lesiones dolosas".

• LEER MÁS: Atraparon a una mujer con 31 dosis de cocaína fraccionada en la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano

ataques hombre Santa Rosa de Lima
Noticias relacionadas
villa gobernador galvez: hallaron dos cadaveres calcinados dentro de un auto y sospechan un doble crimen

Villa Gobernador Gálvez: hallaron dos cadáveres calcinados dentro de un auto y sospechan un doble crimen

La Escuela N° 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal.

Susto en una escuela de San Cristóbal: ocho alumnos fueron trasladados a centros asistenciales con crisis de nervios y ataques de pánico

La mujer fue detenida en la terminal de Ómnibus

Atraparon a una mujer con 31 dosis de cocaína fraccionada en la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano

Tragedia en la Ruta 34. Un muerto tras un choque entre un camión y un auto cerca de Ataliva.

Un choque frontal entre un camión y un auto dejó un muerto en la Ruta Nacional 34 a la altura de Ataliva

Lo último

Alarma en Boca: Paredes sufrió una contractura y trabaja para llegar al duelo ante San Pablo

Alarma en Boca: Paredes sufrió una contractura y trabaja para llegar al duelo ante San Pablo

El gran interrogante a develar en Unión para recibir a Instituto

El gran interrogante a develar en Unión para recibir a Instituto

Colapinto en Monza: todos los horarios del Gran Premio de Italia de F1

Colapinto en Monza: todos los horarios del Gran Premio de Italia de F1

Último Momento
Alarma en Boca: Paredes sufrió una contractura y trabaja para llegar al duelo ante San Pablo

Alarma en Boca: Paredes sufrió una contractura y trabaja para llegar al duelo ante San Pablo

El gran interrogante a develar en Unión para recibir a Instituto

El gran interrogante a develar en Unión para recibir a Instituto

Colapinto en Monza: todos los horarios del Gran Premio de Italia de F1

Colapinto en Monza: todos los horarios del Gran Premio de Italia de F1

Colapinto tendrá una ventaja clave en Monza y Alpine mueve sus fichas

Colapinto tendrá una ventaja clave en Monza y Alpine mueve sus fichas

Villa Gobernador Gálvez: hallaron dos cadáveres calcinados dentro de un auto y sospechan un doble crimen

Villa Gobernador Gálvez: hallaron dos cadáveres calcinados dentro de un auto y sospechan un doble crimen

Ovación
La oportunidad que Colón dejó pasar y que vuelve a poner a la dirigencia bajo la lupa

La oportunidad que Colón dejó pasar y que vuelve a poner a la dirigencia bajo la lupa

Colón de San Justo homenajeó a Lautaro Fagioli: el vestuario de Primera ya lleva su nombre

Colón de San Justo homenajeó a Lautaro Fagioli: el vestuario de Primera ya lleva su nombre

Colapinto en Monza: todos los horarios del Gran Premio de Italia de F1

Colapinto en Monza: todos los horarios del Gran Premio de Italia de F1

Colapinto tendrá una ventaja clave en Monza y Alpine mueve sus fichas

Colapinto tendrá una ventaja clave en Monza y Alpine mueve sus fichas

Unión ya conoce a sus rivales para la próxima Liga Argentina

Unión ya conoce a sus rivales para la próxima Liga Argentina

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"