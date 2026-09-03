Susto en una escuela de San Cristóbal: ocho alumnos fueron trasladados a centros asistenciales con crisis de nervios y ataques de pánico

Un camión que se encontraba cerca del establecimiento sufrió el reventón de uno de sus neumáticos. El estruendo alteró a los estudiantes y activó el protocolo de la escuela.

La tranquilidad del ingreso escolar se vio alterada este jueves por la mañana en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal , a raíz del fuerte estruendo provocado por el reventón de un neumático de un camión que se encontraba en las proximidades del establecimiento.

El episodio, que según pudo constatar la Policía fue totalmente accidental y súbito , generó un marcado estado de nerviosismo entre los integrantes de la comunidad educativa. Como consecuencia del impacto provocado por el ruido, ocho alumnos de entre 13 y 17 años debieron ser asistidos y posteriormente trasladados a distintos centros de salud de la ciudad.

Varios de los adolescentes presentaron crisis de pánico y cuadros de angustia luego de escuchar la fuerte explosión y alguno de ellos se arrojaron desde un primer piso. Tras ser evaluados por profesionales médicos, cuatro recibieron el alta, mientras que los otros cuatro permanecieron bajo observación médica, a la espera de evaluar su evolución y estado general.

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Miedo y preocupación en la comunidad educativa

Ante el estruendo, las autoridades de la Escuela N° 40 Mariano Moreno activaron el protocolo previsto para este tipo de situaciones. Mientras algunos integrantes del establecimiento dieron aviso a la Policía, otros se abocaron a contener y asistir a los alumnos que se encontraban alterados.

Minutos después arribaron oficiales de la Jefatura de la Unidad Regional XIII de San Cristóbal, quienes realizaron las primeras actuaciones y constataron que el origen del fuerte ruido había sido el reventón de un neumático de un camión, sin que se detectara inicialmente otra situación vinculada al establecimiento.

En paralelo, llegaron médicos y ambulancias para asistir a los adolescentes. Las autoridades escolares también se comunicaron con los familiares de los alumnos para informarles sobre lo ocurrido y explicarles que se había puesto en marcha el protocolo de actuación correspondiente.

Una comunidad todavía sensibilizada

El episodio generó especial preocupación debido al estado de sensibilidad que atraviesa la comunidad educativa de San Cristóbal después del grave hecho ocurrido el 30 de marzo, cuando un alumno mató a otro estudiante y dejó a otros alumnos heridos durante el horario de clases.

En ese contexto, el fuerte estruendo de este jueves provocó temor entre alumnos, docentes y autoridades, quienes rápidamente actuaron para contener la situación y garantizar la atención de los estudiantes afectados.

Informes y actuaciones

Desde la Jefatura de la Unidad Regional XIII informaron sobre el operativo desplegado en la escuela y la constatación de que el reventón de un neumático fue el origen del estruendo que desencadenó el estado de pánico entre los alumnos.

La novedad fue comunicada al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la realización de informes médicos sobre el estado de salud de los ocho estudiantes y un informe policial para dejar constancia de las circunstancias en las que se produjo el episodio.

De acuerdo con las primeras actuaciones, se trató de un suceso accidental, sin relación con una amenaza o un hecho de violencia dentro del establecimiento escolar.