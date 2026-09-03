Uno Santa Fe | Policiales | escuela

Susto en una escuela de San Cristóbal: ocho alumnos fueron trasladados a centros asistenciales con crisis de nervios y ataques de pánico

Un camión que se encontraba cerca del establecimiento sufrió el reventón de uno de sus neumáticos. El estruendo alteró a los estudiantes y activó el protocolo de la escuela.

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de septiembre 2026 · 11:41hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Escuela N° 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal.

gentileza Canal 4 San Cristóbal

La Escuela N° 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal.

La tranquilidad del ingreso escolar se vio alterada este jueves por la mañana en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, a raíz del fuerte estruendo provocado por el reventón de un neumático de un camión que se encontraba en las proximidades del establecimiento.

El episodio, que según pudo constatar la Policía fue totalmente accidental y súbito, generó un marcado estado de nerviosismo entre los integrantes de la comunidad educativa. Como consecuencia del impacto provocado por el ruido, ocho alumnos de entre 13 y 17 años debieron ser asistidos y posteriormente trasladados a distintos centros de salud de la ciudad.

Varios de los adolescentes presentaron crisis de pánico y cuadros de angustia luego de escuchar la fuerte explosión y alguno de ellos se arrojaron desde un primer piso. Tras ser evaluados por profesionales médicos, cuatro recibieron el alta, mientras que los otros cuatro permanecieron bajo observación médica, a la espera de evaluar su evolución y estado general.

• LEER MÁS: Otra vez, pánico en la escuela Moreno de San Cristóbal: la explosión del neumático de un camión causó corridas y lesiones de alumnos

Miedo y preocupación en la comunidad educativa

Ante el estruendo, las autoridades de la Escuela N° 40 Mariano Moreno activaron el protocolo previsto para este tipo de situaciones. Mientras algunos integrantes del establecimiento dieron aviso a la Policía, otros se abocaron a contener y asistir a los alumnos que se encontraban alterados.

Minutos después arribaron oficiales de la Jefatura de la Unidad Regional XIII de San Cristóbal, quienes realizaron las primeras actuaciones y constataron que el origen del fuerte ruido había sido el reventón de un neumático de un camión, sin que se detectara inicialmente otra situación vinculada al establecimiento.

En paralelo, llegaron médicos y ambulancias para asistir a los adolescentes. Las autoridades escolares también se comunicaron con los familiares de los alumnos para informarles sobre lo ocurrido y explicarles que se había puesto en marcha el protocolo de actuación correspondiente.

Una comunidad todavía sensibilizada

El episodio generó especial preocupación debido al estado de sensibilidad que atraviesa la comunidad educativa de San Cristóbal después del grave hecho ocurrido el 30 de marzo, cuando un alumno mató a otro estudiante y dejó a otros alumnos heridos durante el horario de clases.

En ese contexto, el fuerte estruendo de este jueves provocó temor entre alumnos, docentes y autoridades, quienes rápidamente actuaron para contener la situación y garantizar la atención de los estudiantes afectados.

Informes y actuaciones

Desde la Jefatura de la Unidad Regional XIII informaron sobre el operativo desplegado en la escuela y la constatación de que el reventón de un neumático fue el origen del estruendo que desencadenó el estado de pánico entre los alumnos.

La novedad fue comunicada al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la realización de informes médicos sobre el estado de salud de los ocho estudiantes y un informe policial para dejar constancia de las circunstancias en las que se produjo el episodio.

De acuerdo con las primeras actuaciones, se trató de un suceso accidental, sin relación con una amenaza o un hecho de violencia dentro del establecimiento escolar.

escuela San Cristóbal alumnos
Noticias relacionadas
La mujer fue detenida en la terminal de Ómnibus

Atraparon a una mujer con 31 dosis de cocaína fraccionada en la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano

Tragedia en la Ruta 34. Un muerto tras un choque entre un camión y un auto cerca de Ataliva.

Un choque frontal entre un camión y un auto dejó un muerto en la Ruta Nacional 34 a la altura de Ataliva

Detuvieron a un segundo sospechoso por el homicidio de Mercedes Uviedo en barrio Santa Rosa de Lima

Detuvieron a un segundo sospechoso por el homicidio de Mercedes Uviedo durante una balacera en B° Santa Rosa de Lima

Los destrozos realizados en el jardín de Arroyo Leyes

Aprehendieron a un delincuente tras un ataque contra un jardín maternal y una biblioteca popular en Arroyo Leyes

Lo último

Alarma en Boca: Paredes sufrió una contractura y trabaja para llegar al duelo ante San Pablo

Alarma en Boca: Paredes sufrió una contractura y trabaja para llegar al duelo ante San Pablo

El gran interrogante a develar en Unión para recibir a Instituto

El gran interrogante a develar en Unión para recibir a Instituto

Colapinto en Monza: todos los horarios del Gran Premio de Italia de F1

Colapinto en Monza: todos los horarios del Gran Premio de Italia de F1

Último Momento
Alarma en Boca: Paredes sufrió una contractura y trabaja para llegar al duelo ante San Pablo

Alarma en Boca: Paredes sufrió una contractura y trabaja para llegar al duelo ante San Pablo

El gran interrogante a develar en Unión para recibir a Instituto

El gran interrogante a develar en Unión para recibir a Instituto

Colapinto en Monza: todos los horarios del Gran Premio de Italia de F1

Colapinto en Monza: todos los horarios del Gran Premio de Italia de F1

Colapinto tendrá una ventaja clave en Monza y Alpine mueve sus fichas

Colapinto tendrá una ventaja clave en Monza y Alpine mueve sus fichas

Villa Gobernador Gálvez: hallaron dos cadáveres calcinados dentro de un auto y sospechan un doble crimen

Villa Gobernador Gálvez: hallaron dos cadáveres calcinados dentro de un auto y sospechan un doble crimen

Ovación
La oportunidad que Colón dejó pasar y que vuelve a poner a la dirigencia bajo la lupa

La oportunidad que Colón dejó pasar y que vuelve a poner a la dirigencia bajo la lupa

Colón de San Justo homenajeó a Lautaro Fagioli: el vestuario de Primera ya lleva su nombre

Colón de San Justo homenajeó a Lautaro Fagioli: el vestuario de Primera ya lleva su nombre

Colapinto en Monza: todos los horarios del Gran Premio de Italia de F1

Colapinto en Monza: todos los horarios del Gran Premio de Italia de F1

Colapinto tendrá una ventaja clave en Monza y Alpine mueve sus fichas

Colapinto tendrá una ventaja clave en Monza y Alpine mueve sus fichas

Unión ya conoce a sus rivales para la próxima Liga Argentina

Unión ya conoce a sus rivales para la próxima Liga Argentina

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"