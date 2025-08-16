La goleada de Unión por 4-0 a Instituto en Alta Córdoba tuvo un protagonista inesperado: Marcelo Estigarribia, quien se convirtió en la gran sorpresa de Leonardo Madelón al reemplazar nada menos que al capitán Lucas Gamba.
Unión y Estigarribia: del karma al alivio goleador
Marcelo Estigarribia cortó con una nefasta sequía goleadora con el triunfazo de Unión ante Instituto. Desde marzo que no anotaba con la rojiblanca.
Estigarribia se reencontró con lo que vino a hacer a Santa Fe
El delantero, ex de Patronato y Atlético Tucumán, por quien el club realizó un esfuerzo económico importante a comienzos del año, respondió de manera contundente: anotó el segundo gol del encuentro, marcando su tercer tanto con la camiseta rojiblanca.
Estigarribia llegaba al partido con una sequía goleadora prolongada: su último tanto en Unión había sido el 17 de marzo, cuando convirtió el segundo gol en la victoria por 3-1 ante Banfield en el 15 de Abril.
Antes, había marcado ante Colegiales en San Nicolás, por la Copa Argentina, y sumaba dos partidos en el torneo con un gol y un penal fallado frente a Rosario Central.
El tercer tanto de Estigarribia en Unión
Con la conquista ante Instituto, Estigarribia amplió sus números en el club: 24 partidos disputados, tres goles y una asistencia, con un promedio de 0,13 goles por partido.
En la Copa Sudamericana acumula cinco encuentros sin anotaciones, mientras que en el Apertura sumó 12 partidos con un gol, y en el Clausura ya jugó los cinco primeros encuentros, siendo titular por primera vez ante la Gloria.
La actuación de Estigarribia no solo ayudó a romper su propia racha negativa, sino que también se convirtió en un factor clave en la contundente victoria de Unión, demostrando que el esfuerzo económico por su contratación comienza a rendir frutos en momentos decisivos.