Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Leonardo Madelón reveló cómo arengó a sus jugadores con la apuesta de la camiseta azul, que era catalogada como de mala suerte en Unión.

16 de agosto 2025 · 11:17hs
Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

La histórica victoria por 4-0 ante Instituto en Alta Córdoba no solo dejó alegría por el resultado, sino también por un detalle curioso: la camiseta azul de Unión, que venía siendo señalada como “mufa” tras la derrota ante Argentinos en La Paternal, finalmente quedó asociada al triunfo.

Madelón y la historia de la camiseta azul

En la conferencia de prensa posterior al partido, Leonardo Madelón se refirió al tema y explicó la decisión de mantener el uniforme alternativo: "Somos creativos y tenemos que generar cosas nuevas, decidimos que hoy era un buen momento para ganar con esta camiseta, que muchos no estaban contentos, los colores no nos gustaban. Pero yo les dije que quería que esta camiseta digan que sea la que cortó la racha y marcó el inicio de algo lindo", destacó Leo Madelón.

LEER MÁS: El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

Y más adelante, el DT de Unión reveló: "Luego del partido todos decían 'qué linda camiseta', 'me encanta la camiseta'. Quizás fue algo para arrancar desde la psicología, pero los chicos hicieron un gran partido".

El valor psicológico de la apuesta de Madelón

La actitud del DT caló hondo en el plantel. Los jugadores coincidieron con Madelón y destacaron el valor psicológico de la elección del uniforme: la camiseta azul, que había sido motivo de burlas y superstición, terminó siendo protagonista de un triunfo histórico y quedó asociada a un nuevo comienzo para el equipo lejos de Santa Fe.

LEER MÁS: Unión, con el foco en Huracán para prolongar su levantada

De esta manera, lo que alguna vez fue considerado un amuleto de mala suerte se transformó en un símbolo de confianza y renovación, al menos por esta fecha, consolidando la relación entre decisiones estratégicas, psicología deportiva y rendimiento dentro de la cancha.

