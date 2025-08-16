Uno Santa Fe | Santa Fe | cartoneros

Cerca de 1.500 cartoneros en la ciudad de Santa Fe sienten el golpe de la crisis: el precio del cartón cayó 60% en un año

La caída del consumo y la competencia de residuos importados hunden los ingresos de cientos de familias que viven del reciclado en la capital provincial.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

16 de agosto 2025 · 12:02hs
Cerca de 1.500 cartoneros en la ciudad de Santa Fe sienten el golpe de la crisis: el precio del cartón cayó 60% en un año

Cerca de 1.500 cartoneros en la ciudad de Santa Fe sienten el golpe de la crisis: el precio del cartón cayó 60% en un año

La actividad de los cartoneros en Santa Fe atraviesa un momento crítico. La presidenta de la cooperativa Reciclando Nuestros Sueños e integrante de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR-UTEP), Verónica Luna, confirmó que el Punto Limpio Sur tuvo que cerrar sus puertas esta semana, afectando a más de 300 familias que dependen directamente de esa planta.

Con 78.000 pesos nadie vive en estos momentos. Más ahora, con la crisis que estamos atravesando a nivel nacional. Nuestro bolsillo no alcanza ni para cubrir lo básico”, sostuvo Luna en diálogo con LT9.

Según explicó, la decisión se tomó en asamblea ante la caída del ingreso por venta de materiales, la baja en el precio del cartón —60% menos que hace un año—, la competencia desleal de residuos importados y la creciente cantidad de personas que se suman a la actividad.

“Antes teníamos 300 familias asociadas, ahora ya son unas 350. Cada vez hay más adultos mayores y personas que tenían otros trabajos, pero que ahora no tienen otra opción que salir a cartonear”, indicó.

cartoneros7.jpg

Menos material y precios en baja

Luna detalló que la menor actividad comercial redujo drásticamente la disponibilidad de cartón y otros reciclables en la vía pública, lo que se traduce en menos volumen para vender. “Los compradores ahora vienen una vez al mes y en muchos casos prefieren traer basura del exterior porque les sale más barato. Eso nos deja sin salida”, explicó.

El impacto se siente de lleno en la economía familiar. “Muchos compañeros toman mate con un pedazo de pan para que sus hijos tengan un plato de comida en la mesa. Ahora tenemos que pasar más tiempo en la calle, recolectando más material, para apenas llegar a 50.000 pesos por mes”, lamentó.

Un llamado a la sociedad y al Estado

Desde la FACCyR y la cooperativa reclaman que se reconozca a los cartoneros como trabajadores esenciales y se implemente un sistema de reciclado con inclusión social. “En Santa Fe hay alrededor de 1.500 cartoneros. Si la ciudad se organiza, podemos pasar de reciclar el 1% al 15 o 20% y evitar que toneladas de materiales terminen en un relleno sanitario”, sostuvo Luna.

En reuniones recientes con el municipio, la cooperativa recibió un ofrecimiento de ayuda, pero el monto resultó insuficiente para cubrir necesidades básicas y costos operativos como combustible. “Necesitamos políticas concretas que garanticen la continuidad de este trabajo, que no solo es el sustento de cientos de familias, sino que también es clave para cuidar el medioambiente”, concluyó.

cartoneros cooperativa precio
Noticias relacionadas
deporte, educacion e inclusion: mas de 2.700 jovenes protagonizan la etapa final del programa deportivo provincial

Deporte, educación e inclusión: más de 2.700 jóvenes protagonizan la etapa final del programa deportivo provincial

Colectivos. Tras el análisis de costos se determinó el precio del boleto de colectivos para la ciudad de Santa Fe en 1.580 pesos.

Colectivos en Santa Fe: tras el análisis de costos se determinó el nuevo precio del boleto en 1.580 pesos

Un gesto enorme para los que menos tienen. Con 12 años, un pibe santafesino recolecta más de 2.000 juguetes para el Día del Niño.

Un gesto enorme y solidario por el Día del Niño: tiene 12 años y regalará más de 2.000 juguetes

reforma de la constitucion: la convencion aprobo cambios en el reglamento para permitir dictamenes parciales

Reforma de la Constitución: la Convención aprobó cambios en el reglamento para permitir dictámenes parciales

Lo último

Vergüenza y papelón: Colón se arrastró en la cancha y sumó su cuarta derrota al hilo

Vergüenza y papelón: Colón se arrastró en la cancha y sumó su cuarta derrota al hilo

Colón se hunde sin un fondo definido: ¡perdió 16 de sus 27 partidos!

Colón se hunde sin un fondo definido: ¡perdió 16 de sus 27 partidos!

El piloto al que reemplazó Colapinto en F1 vuelve al ruedo

El piloto al que reemplazó Colapinto en F1 vuelve al ruedo

Último Momento
Vergüenza y papelón: Colón se arrastró en la cancha y sumó su cuarta derrota al hilo

Vergüenza y papelón: Colón se arrastró en la cancha y sumó su cuarta derrota al hilo

Colón se hunde sin un fondo definido: ¡perdió 16 de sus 27 partidos!

Colón se hunde sin un fondo definido: ¡perdió 16 de sus 27 partidos!

El piloto al que reemplazó Colapinto en F1 vuelve al ruedo

El piloto al que reemplazó Colapinto en F1 vuelve al ruedo

Con Cuti Romero de capitán, Tottenham goleó a Burnley

Con Cuti Romero de capitán, Tottenham goleó a Burnley

Colón, en una campaña paupérrima, sumó su cuarta derrota al hilo contra San Telmo en la Isla Maciel

Colón, en una campaña paupérrima, sumó su cuarta derrota al hilo contra San Telmo en la Isla Maciel

Ovación
José Martín, vice de Colón: Estamos preocupados como todo colonista

José Martín, vice de Colón: "Estamos preocupados como todo colonista"

Unión rompió la maldición de visitante con una arrolladora actuación en Córdoba

Unión rompió la maldición de visitante con una arrolladora actuación en Córdoba

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Unión y Estigarribia: del karma al alivio goleador

Unión y Estigarribia: del karma al alivio goleador

El piloto al que reemplazó Colapinto en F1 vuelve al ruedo

El piloto al que reemplazó Colapinto en F1 vuelve al ruedo

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"