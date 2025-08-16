Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión rompió la maldición de visitante con una arrolladora actuación en Córdoba

Unión cortó una racha sin ganar fuera de casa de casi 10 meses, donde arrastró actuaciones poco decorosas que lo complicaron con el descenso.

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2025 · 10:30hs
Prensa Unión

Unión puso fin a una larga y dolorosa racha fuera de casa al golear 4-0 a Instituto en Alta Córdoba, en un partido que quedará marcado en la historia reciente del club. La victoria llegó después de nueve meses sin triunfos como visitante, un malestar que se había transformado en uno de los grandes obstáculos en la lucha por la permanencia.

LEER MÁS: Fragapane ponderó la contundencia de Unión en Alta Córdoba

El último triunfo fuera del 15 de Abril se remontaba al 28 de octubre de 2024, cuando el Tatengue venció 3-2 a Gimnasia en el Bosque. Desde aquel día, los viajes se habían convertido en un auténtico calvario: 10 partidos jugados en 2025 entre Liga Profesional y Copa Sudamericana, con siete derrotas y solo tres empates.

En tanto que en la general, el Tatengue cortó una racha de 13 partidos sin victorias como visitante, con 10 derrotas y solo tres empates, tomando como referencia la última victoria ante Gimnasia en La Plata.

Entre los golpes más duros de la campaña se destacan las caídas frente a Tigre, Huracán, Palestino, Mushuc Runa y Barracas Central, encuentros que evidenciaban las dificultades del equipo lejos de Santa Fe y generaban preocupación en cuerpo técnico e hinchas.

Un alivio en Alta Córdoba

La goleada ante Instituto no solo devuelve la confianza, sino que también quiebra una estadística que pesaba sobre Unión desde hace meses. El resultado sirve como impulso antes de una serie de compromisos exigentes: tras recibir a Huracán en la sexta fecha, el equipo deberá viajar nuevamente para enfrentar a Racing en Avellaneda y Gimnasia en La Plata, dos de tres partidos en territorio ajeno donde el equipo busca consolidar esta recuperación.

LEER MÁS: Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: "El trabajo siempre paga"

Con la goleada en Córdoba, Unión no solo sumó puntos vitales, sino que también demostró que puede romper barreras mentales y deportivas fuera de casa, un paso clave en su pelea por mantener la categoría y retomar la confianza en escenarios adversos.

Unión Instituto Gimnasia
