El Inter Miami, con el regreso de Messi, se topará con el campeón Los Angeles Galaxy

Fueron dos semanas largas. La lesión muscular que Lionel Messi sufrió hace dos semanas, en el partido ante Necaxa por la Leagues Cup quedó atrás y el mejor jugador del mundo se dispone a retornar al verde césped con la camiseta del Inter Miami.

Así lo confirmó Javier Mascherano en conferencia de prensa. El Jefecito aseguró ante los micrófonos que su capitán entrenó a la par de sus compañeros y que será tenido en cuenta para el partido de este sábado ante Los Angeles Galaxy.

En condición de local, en el Chase Stadium, Inter Miami se verá las caras ante el campeón vigente de la Major League Soccer de los Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 20.30 y se podrá observar en vivo por Apple TV.

La palabra de Javier Mascherano sobre Lionel Messi

En conferencia de prensa, Javier Mascherano habló sobre dos de los argentinos con los que cuenta en su plantel: Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Ambos, disponibles para el juego de este sábado.

Para comenzar, como era de esperarse, al entrenador del Inter Miam le preguntaron por su 10: "Leo está bien. Desde el miércoles ha entrenado con el equipo, lo han visto ustedes. Y, más allá de que nos queda el entrenamiento de hoy, creemos que si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido de mañana".

Sobre Rodrigo De Paul, quien no pudo entrenar junto a sus compañeros los últimos días por estar tramitando su visado, reveló: "Se suma hoy. Él necesitaba salir del país, ya saben como es todo el tema de la visa. Se demoró un poquito más de lo previsto. Pero hoy se suma a los entrenamientos. Va a estar en la convocatoria".

