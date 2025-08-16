El hispano-argentino del equipo KTM Tech 3, Valentín Perrone, consiguió una histórica pole en el Gran Premio de Austria de la categoría Moto3 y el domingo largará primero en la carrera principal.
Moto3: histórica pole del argentino Valentín Perrone en el Gran Premio de Austria
Por primera vez, el argentino Valentín Perrone largará primero en la carrera principal del domingo de Moto3, en el Gran Premio de Austria.
Por Ovación
16 de agosto 2025 · 11:56hs
Con un tiempo de 1:39.938, el joven piloto se quedó con el mejor registro de la clasificación oficial en el circuito Red Bull de la ciudad austríaca de Spielberg.