Moto3: histórica pole del argentino Valentín Perrone en el Gran Premio de Austria

Por primera vez, el argentino Valentín Perrone largará primero en la carrera principal del domingo de Moto3, en el Gran Premio de Austria.

16 de agosto 2025 · 11:56hs
Moto3: histórica pole del argentino Valentín Perrone en el Gran Premio de Austria

El hispano-argentino del equipo KTM Tech 3, Valentín Perrone, consiguió una histórica pole en el Gran Premio de Austria de la categoría Moto3 y el domingo largará primero en la carrera principal.

Con un tiempo de 1:39.938, el joven piloto se quedó con el mejor registro de la clasificación oficial en el circuito Red Bull de la ciudad austríaca de Spielberg.

NOTICIA EN DESARROLLO…

