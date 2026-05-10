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Doce aprehendidos en una vivienda usurpada usada para venta barrial de drogas en barrio Sur

Siete mujeres y cinco hombres fueron aprehendidos tras un allanamiento en una vivienda usurpada desde hace años. El operativo fue encabezado por el fiscal del MPA, Haidar, y el municipio aseguró el inmueble para evitar nuevas intrusiones.

Juan Trento

Por Juan Trento

10 de mayo 2026 · 11:32hs
Doce personas fueron detenidas por venta de droga en una investigación por una casa usurpada desde hace años. 

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Doce personas fueron detenidas por venta de droga en una investigación por una casa usurpada desde hace años. 

Este sábado, y como corolario de una extensa investigación, fue allanado un inmueble usurpado desde hace años ubicado en la esquina noroeste de bulevar Zavalla y Monseñor Vicente Zazpe, en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. La principal hipótesis de los investigadores es que el lugar era utilizado de manera permanente para la venta barrial de drogas.

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En el lugar secuestraron marihuana, cocaína y demás elementos de interés para la causa

En el lugar secuestraron marihuana, cocaína y demás elementos de interés para la causa

Cuando los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I irrumpieron en el inmueble, fueron aprehendidas 12 personas. En el lugar también hallaron a cuatro menores de edad, de entre nueve meses y 11 años. Del operativo participaron además agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y de la Policía de Acción Táctica (PAT).

Mayores y menores

Las personas aprehendidas fueron siete mujeres, de entre 18 y 39 años, y cinco hombres, de entre 22 y 55. Todos quedaron privados de la libertad por orden de la fiscalía en el marco de la ley provincial de Microtráfico N.º 14.239.

Respecto de los menores encontrados en la vivienda, tomó intervención la fiscal de Minoridad, Ana Laura Gioria, quien ordenó que fueran entregados a familiares directos para su resguardo y cuidado.

Elementos secuestrados

Durante la requisa realizada dentro del inmueble, los investigadores secuestraron 73 dosis fraccionadas de cocaína, 84 gramos de marihuana, elementos con vestigios de ambas drogas, 37.900 pesos en efectivo y nueve teléfonos celulares.

Intervención municipal

Tras finalizar el procedimiento policial, y debido a que se trataba de una vivienda intrusada desde hacía años, fueron convocados funcionarios y operarios de la Municipalidad de Santa Fe, quienes colocaron medidas de seguridad para impedir una nueva usurpación del inmueble.

Vecinos de la zona venían denunciando desde hace tiempo distintos hechos de violencia y conflictos de convivencia vinculados con quienes ocupaban ilegalmente la propiedad.

Ley de Microtráfico

La novedad fue informada a la Jefatura de la PDI Región I y posteriormente al fiscal Arturo Haidar, quien ordenó que las 12 personas aprehendidas continúen privadas de la libertad, sean debidamente identificadas y se les forme causa como presuntas infractoras de la ley provincial de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

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