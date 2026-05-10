Racing doblegó a Estudiantes sobre la hora y está en los cuartos de final del Apertura

Racing derrotó a Estudiantes derrotó 1-0 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por los octavos de final del Apertura 2026

Racing derrotó a Estudiantes por la mínima en un partido que fue de menor a mayor y se definió sobre el final y que disputaron esta noche, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por los octavos de final del Apertura 2026. El único gol de la noche fue convertido por el defensor Santiago Sosa, cuando iban 43 minutos del segundo tiempo.

Con el triunfo, el equipo que dirige Gustavo Costas superó la primera instancia eliminatoria y se medirá con Rosario Central, como visitante, por un lugar en la semifinal.

La primera llegada del partido fue del local, a los dos minutos de la primera parte, con un remate desde la medialuna del área del delantero Facundo Farías, que salió bajo y fue detenido por el arquero Facundo Cambeses sobre su poste izquierdo.

A los 19 minutos llegó Racing, luego de una buena combinación por izquierda y centro del extremo Tomás Conechny para el volante Matías Zaracho, que pifió en su definición.

El primer tiempo tuvo un desarrollo lento, con ambos equipos priorizando el equilibrio y el orden, para no quedar mal parados, aunque en perjuicio de las jugadas de peligro hacia el arco rival.

Cuando iban 40 minutos empezaron a llegar los disparos desde afuera del área, uno por lado: la “Academia” lo hizo con un disparo cruzado del lateral Gastón Martirena desde el vértice derecho del área, que se fue ancho, mientras que tres minutos más tarde intentó el carrilero Eros Mancuso, con un nuevo tiro lejano que Cambeses controló a la altura del pecho.

En el cuarto minuto del segundo tiempo llegó la primera situación de riesgo del complemento, cuando el delantero Guido Carrillo recibió un tiro libre al segundo palo y puso la pelota en el área chica con la cabeza, buscando habilitar la llegada de Farías, que no pudo rematar ante un efectivo despeje defensivo.

Diez minutos más tarde, un buen desborde por derecha de Farías terminó en un centro atrás para el remate de primera de Carrillo, que definió de primera y, sorprendentemente, le erró al arco con un disparo alto.

Cuando iban 23 minutos de la segunda parte volvió a llegar el “Pincha”, con un tiro desde afuera del área del delantero colombiano Edwuin Cetré, que Cambeses detuvo a media altura, sobre su poste izquierdo y con poca potencia.

La “Academia” no pudo tirar al arco en todo el segundo tiempo hasta los 36 minutos, cuando Adrián Martínez abrió hacia la derecha para la llegada de Conechny, que sacó un disparo suave y bombeado, aunque alto, que el arquero Fernando Muslera detuvo sin ningún inconveniente.

En 43 minutos del segundo tiempo, un gran córner del defensor Gabriel Rojas al segundo palo habilitó la llegada y cabezazo del defensor y capitán Santiago Sosa, que coló la pelota en el ángulo derecho de Muslera para marcar el 1-0.

La síntesis de Estudiantes y Racing

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Alan Forneris, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Facundo Farías, Guido Carrillo, Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.

Gol en el segundo tiempo: 43m. Santiago Sosa (R).

Cambio en el primer tiempo: 28m. Bruno Zuculini por Alan Forneris (R).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Alexis Castro por Gabriel Neves (E); 33m. Matko Miljevic por Adrián Fernández (R) y Santiago Solari por Matías Zaracho (R); Adolfo Gaich por Guido Carrillo (E) y Brian Aguirre por Facundo Farías (E); 45m. José Sosa por Ezequiel Piovi (E) y Lucas Alario por Eros Mancuso (E); Franco Pardo por Marcos Rojo (R) e Ignacio Rodríguez por Tomás Conechny (R).

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: José Carreras.