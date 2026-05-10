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Plaza San Martín: los vecinos propusieron ideas para renovar uno de los paseos más antiguos de la ciudad

La Municipalidad realizó una asamblea ciudadana para escuchar propuestas y proyectar mejoras para uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. Con datos demográficos en mano, el objetivo es adaptar el diseño a las necesidades de los más de 3.000 residentes de la zona.

10 de mayo 2026 · 19:35hs
Plaza San Martín: los vecinos propusieron ideas para renovar uno de los paseos más antiguos de la ciudad

Plaza San Martín: los vecinos propusieron ideas para renovar uno de los paseos más antiguos de la ciudad

Con el objetivo de construir de manera conjunta propuestas para mejorar la Plaza San Martín y su entorno, la Municipalidad de Santa Fe llevó adelante este sábado una Asamblea Ciudadana que reunió a vecinos, especialistas e instituciones de la zona en un espacio de diálogo e intercambio abierto.

La jornada se desarrolló de 16 a 18 en la propia plaza y formó parte de una serie de encuentros impulsados por el municipio para conocer las inquietudes y necesidades de quienes habitan y transitan diariamente este espacio emblemático de la ciudad.

Participación real

Durante la apertura, el intendente Juan Pablo Poletti destacó la importancia de generar instancias de participación real: “Estamos convencidos de que la única manera de avanzar con proyectos serios es escuchándonos. Esta es una manera de salir del discurso e ir a la acción”.

En ese sentido, el mandatario local hizo hincapié en la importancia de contar con información concreta para planificar los espacios públicos de acuerdo a las necesidades reales de quienes los utilizan. “En ocho manzanas que rodean la plaza viven más de 3.000 personas y se construyeron 44 edificios. El 11% de esa población son menores de 14 años y el 15% mayores de 65”, explicó.

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Poletti agregó que esos datos permiten pensar una plaza acorde a las dinámicas actuales de la ciudad: “Queremos saber qué quieren esos sectorés y cómo usan la plaza. Tal vez las costumbres cambiaron y hoy el espacio público se utiliza de otra manera. Por eso es importante escucharnos para planificar”.

Además, también remarcó experiencias anteriores donde la participación vecinal fue clave para definir intervenciones urbanas: “Cuando decidimos hacer una plaza en barrio Santa Marta, primero escuchamos qué querían los vecinos. Ahí nos dimos cuenta de que había más adultos mayores que chicos y pedían una cancha de bochas. Los escuchamos y eso fue lo que se hizo”.

Conversatorio

La actividad comenzó con un conversatorio a cargo del historiador Alejandro Damianovich, integrante de la Junta de Estudios Históricos de Santa Fe y de la Comisión de Patrimonio de la ciudad, quien repasó la historia y el valor patrimonial de la Plaza San Martín. Luego, el arquitecto Diego Valiente abordó la relación del espacio con el entramado urbano y su importancia dentro de la dinámica de la ciudad.

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Más tarde, los vecinos participaron de mesas de diálogo organizadas con distintas consignas para intercambiar opiniones, identificar problemáticas y proponer alternativas. Toda la información recopilada será sistematizada por el municipio y presentada en un próximo encuentro para avanzar en definiciones concretas sobre futuras intervenciones en la plaza.

El cierre estuvo a cargo del influencer e historiador Pepi Candia, quien compartió relatos y anécdotas sobre la Plaza San Martín y su entorno, invitando a los presentes a redescubrir el valor histórico y cultural de este espacio público.

La Plaza San Martín, conocida con ese nombre desde 1871, constituye uno de los puntos históricos más representativos de Santa Fe. Allí se encuentra el monumento ecuestre al General San Martín emplazado en 1902, además de instituciones emblemáticas como el Patio Catedral, el Complejo Educativo y Cultural Domingo Faustino Sarmiento y la sede de Bomberos Zapadores.

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