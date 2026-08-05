Intentaron asesinar a un hombre a balazos y puñaladas para robarle su moto en barrio Santa Rosa de Lima

Sucedió antes de la medianoche en calle Padre Quiroga al 2100. Gonzalo Carreyra, de 36 años, recibió disparos de arma de fuego y una herida de arma blanca tras ser emboscado por cuatro atacantes que viajaban en dos motocicletas. Fue asistido por el Sies 107 y trasladado al Hospital José María Cullen, donde ingresó estable.

Este martes por la noche, minutos después de las 22.30, y por causas que son materia de investigación, un hombre resultó herido de arma de fuego y de arma blanca tras ser atacado en inmediaciones de Padre Quiroga al 2100 , en barrio Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Santa Fe. La víctima, Gonzalo Carreyra, de 36 años , manifestó que fue interceptada por los ocupantes de dos motocicletas, en las que se desplazaban cuatro hombres cuyas identidades se desconocen. En esas circunstancias, los agresores efectuaron varios disparos de arma de fuego, uno de los cuales lo impactó, y luego se dieron a la fuga a toda velocidad.

Los vecinos que viven en las inmediaciones de calle Padre Quiroga al 2100, entre Lisandro de la Torre y Salta , escucharon las detonaciones de los disparos y los gritos desgarradores provenientes de la calle. Cuando salieron a ver lo que estaba pasando, encontraron a un hombre tirado en la vía pública, ensangrentado y pidiendo auxilio con todas sus fuerzas.

Al lugar acudió un médico en una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) 107, que constató que el herido presentaba una lesión de arma blanca en el lado derecho del cuerpo, una herida de arma de fuego con orificio de ingreso en la región costal izquierda y salida a la altura de la ingle, además de un corte en la mano izquierda. Posteriormente fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde ingresó estable y quedó bajo atención médica.

Testigos e imágenes

Oficiales de Orden Público y de Cuerpos llegaron al lugar cuando la ambulancia trasladaba al herido, quien alcanzó a narrarles en pocas palabras lo ocurrido. Luego, los vecinos del barrio dialogaron con los policías y les manifestaron que habían escuchado disparos de arma de fuego y a un hombre pidiendo auxilio. Los efectivos constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona.

Peritajes criminalísticos

Los oficiales informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos superiores comunicaron el hecho al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó la identificación de testigos entre los vecinos del sector, el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor por parte de los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). En forma provisoria, la causa fue calificada como tentativa de homicidio.