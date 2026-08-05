Uno Santa Fe | Santa Fe | asesinar

Intentaron asesinar a un hombre a balazos y puñaladas para robarle su moto en barrio Santa Rosa de Lima

Sucedió antes de la medianoche en calle Padre Quiroga al 2100. Gonzalo Carreyra, de 36 años, recibió disparos de arma de fuego y una herida de arma blanca tras ser emboscado por cuatro atacantes que viajaban en dos motocicletas. Fue asistido por el Sies 107 y trasladado al Hospital José María Cullen, donde ingresó estable.

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de agosto 2026 · 16:42hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Intentaron asesinar a un hombre a balazos y puñaladas para robarle su moto en barrio Santa Rosa de Lima

Intentaron asesinar a un hombre a balazos y puñaladas para robarle su moto en barrio Santa Rosa de Lima

Este martes por la noche, minutos después de las 22.30, y por causas que son materia de investigación, un hombre resultó herido de arma de fuego y de arma blanca tras ser atacado en inmediaciones de Padre Quiroga al 2100, en barrio Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Santa Fe. La víctima, Gonzalo Carreyra, de 36 años, manifestó que fue interceptada por los ocupantes de dos motocicletas, en las que se desplazaban cuatro hombres cuyas identidades se desconocen. En esas circunstancias, los agresores efectuaron varios disparos de arma de fuego, uno de los cuales lo impactó, y luego se dieron a la fuga a toda velocidad.

Denuncia

Los vecinos que viven en las inmediaciones de calle Padre Quiroga al 2100, entre Lisandro de la Torre y Salta, escucharon las detonaciones de los disparos y los gritos desgarradores provenientes de la calle. Cuando salieron a ver lo que estaba pasando, encontraron a un hombre tirado en la vía pública, ensangrentado y pidiendo auxilio con todas sus fuerzas.

Al lugar acudió un médico en una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) 107, que constató que el herido presentaba una lesión de arma blanca en el lado derecho del cuerpo, una herida de arma de fuego con orificio de ingreso en la región costal izquierda y salida a la altura de la ingle, además de un corte en la mano izquierda. Posteriormente fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde ingresó estable y quedó bajo atención médica.

Testigos e imágenes

Oficiales de Orden Público y de Cuerpos llegaron al lugar cuando la ambulancia trasladaba al herido, quien alcanzó a narrarles en pocas palabras lo ocurrido. Luego, los vecinos del barrio dialogaron con los policías y les manifestaron que habían escuchado disparos de arma de fuego y a un hombre pidiendo auxilio. Los efectivos constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona.

Peritajes criminalísticos

Los oficiales informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos superiores comunicaron el hecho al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó la identificación de testigos entre los vecinos del sector, el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor por parte de los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). En forma provisoria, la causa fue calificada como tentativa de homicidio.

asesinar moto puñaladas Santa Rosa
Noticias relacionadas
Causa Diego Román: la Cámara de Apelaciones de Santa Fe definirá el futuro de la condena a Iván Mercado Reyes y Norma Vega.

Caso Diego Román: la Fiscalía pidió agravar la condena al matrimonio de Recreo y la defensa volvió a reclamar la absolución

Postura provincial: el ministro de Economía, Pablo Olivares, minimizó el impacto económico y ratificó que la Provincia apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Reforma Previsional: Olivares indicó que el fallo de la Justicia tiene un impacto ético y ratificó que la Provincia apelará anta la Corte Nacional

Continúan trabajos de remoción y encarrilamiento de vagones de Trenes Argentinos Cargas en barrio Santa Rosa de Lima.

Descarrilamiento en Santa Rosa de Lima: tras más de 12 horas, continúan los trabajos para retirar los vagones volcados y normalizar la zona

La Ley Tributaria 2026 ya muestra resultados: empleo, inversión y menos impuestos en Santa Fe

La Ley Tributaria 2026 ya muestra resultados: empleo, inversión y menos impuestos en Santa Fe

Lo último

La Copa Argentina tendrá una novedad histórica: el VAR semiautomático debutaría en los octavos de final

La Copa Argentina tendrá una novedad histórica: el VAR semiautomático debutaría en los octavos de final

Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

Último Momento
La Copa Argentina tendrá una novedad histórica: el VAR semiautomático debutaría en los octavos de final

La Copa Argentina tendrá una novedad histórica: el VAR semiautomático debutaría en los octavos de final

Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

Entradera en Bº Sur: la investigación apunta a reconstruir el asalto y determinar si hubo un ataque planificado

El auge de los autos eléctricos chinos en Santa Fe: las ventas baten récords, pero aún faltan estaciones de recarga

El auge de los autos eléctricos chinos en Santa Fe: las ventas baten récords, pero aún faltan estaciones de recarga

Caso Diego Román: la Fiscalía pidió agravar la condena al matrimonio de Recreo y la defensa volvió a reclamar la absolución

Caso Diego Román: la Fiscalía pidió agravar la condena al matrimonio de Recreo y la defensa volvió a reclamar la absolución

Ovación
Unión necesita volver a la victoria en el 15 de Abril

Unión necesita volver a la victoria en el 15 de Abril

El 15 de Abril vuelve a latir: Unión regresa a casa tras casi cien días

El 15 de Abril vuelve a latir: Unión regresa a casa tras casi cien días

Paolo Goltz y su primera experiencia como ayudante de campo

Paolo Goltz y su primera experiencia como ayudante de campo

Iván Delfino y un objetivo: el ascenso

Iván Delfino y un objetivo: el ascenso

El lateral izquierdo, el puesto que Colón deberá analizar en profundidad

El lateral izquierdo, el puesto que Colón deberá analizar en profundidad

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe