Rincón: robaron una carnicería y escaparon con carne, dinero y mercadería valuados en más de $2.000.000

Delincuentes ingresaron durante la madrugada de este jueves a una carnicería ubicada sobre la Ruta Provincial Nº1. La investigación quedó a cargo de la Comisaría 14ª y avanzó tras el aviso de vecinos a la Policía

Uno o varios delincuentes ingresaron durante la madrugada de este jueves a la carnicería La Gringuita , ubicada sobre la Ruta Provincial N.º 1 , en la esquina con calle Vergara, en San José del Rincón , y robaron carne, dinero en efectivo, mercadería y distintos elementos , provocando un perjuicio económico superior a los $2 millones . La Comisaría 14ª investiga el hecho por orden de la Fiscalía.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, aunque fue descubierto cerca de las 6.30 , cuando un familiar de los propietarios advirtió que la puerta del comercio estaba abierta.

De inmediato dio aviso a la dueña del local, una mujer de 51 años, quien al ingresar constató que desconocidos habían provocado daños para ingresar y habían sustraído una importante cantidad de mercadería, dinero y otros objetos de valor.

Tras la denuncia, efectivos de Orden Público y de los Cuerpos de la Costa comenzaron las tareas investigativas para intentar esclarecer el robo.

El procedimiento se inició a partir del llamado de vecinos de la zona a la Central de Emergencias 911, quienes alertaron sobre movimientos sospechosos en inmediaciones de Ruta Provincial N.º 1 y calle Vergara.

Minutos después arribaron al lugar efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa, que preservaron la escena y dieron intervención a la Comisaría 14ª, dependencia que lleva adelante las primeras actuaciones.

Qué se llevaron los delincuentes

Entre los elementos robados había un televisor de 32 pulgadas, cuatro cuchillas, una chaira, varias latas de cerveza, alrededor de 20.000 pesos en efectivo que estaban en la caja registradora y una importante cantidad de carne.

Según la denuncia, los autores también se llevaron distintos cortes vacunos y una res completa, por lo que el perjuicio económico fue estimado en más de $2 millones.

Durante la mañana de este jueves, los policías realizaron entrevistas con vecinos de la zona para obtener testimonios y relevaron la existencia de cámaras de videovigilancia que puedan aportar imágenes sobre el ingreso o la fuga de los autores del robo.

Peritajes criminalísticos e investigación

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó profundizar la investigación.

Entre las medidas dispuestas se encuentran la confección de un informe sobre el procedimiento policial, la valuación de los daños y de los bienes sustraídos, la identificación de posibles testigos, el secuestro de registros fílmicos de las cámaras de seguridad y la realización de los peritajes criminalísticos.

Las tareas periciales estuvieron a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

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